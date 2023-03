Oana Lis, interviu de excepție: "Am fost în modul de supraviețuire mulți ani". Ce dorințe are la 44 de ani și ce spune despre regrete | EXCLUSIV

In articol:

Viața Oanei Lis este demnă de un roman. Până la vârsta de 44 de ani, soția lui Viorel Lis a cunoscut atât tristețea și durerea, dar și fericirea și s-a bucurat de unele dintre cele mai frumoase momente din viața unei femei.

Veselă și optimistă, așa cum ne-a obișnuit de fiecare dată, Oana Lis a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre viața la 40 de ani, lecțiile pe care le-a învățat, regretele pe care nu le are și chiar despre lucrurile pe care își dorește să le mai facă în plan profesional.

Ce dorințe are Oana Lis, la 44 de ani

Oana Lis a împlinit duminică frumoasa vârstă de 44 de ani. Vedeta s-a bucurat de o petrecere restrânsă alături de o prietenă și soțul ei, când vine vorba de dorințele pe care le are, pe primul loc se numără sănătatea, dar și optimismul.

"În primul rând, îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu că am ajuns până la această vârstă. Aș fi realizat mai multe dacă aș fi avut o familie, părinți care să mă susțină, dar așa am fost în modul de supraviețuire mulți ani.

Îmi doresc să fiu sănătoasă și să îmi păstrez zâmbetul pe buze. Să fiu eu așa cum sunt, cu credință și poate să devin chiar din ce în ce mai bună. Eu lucrez cu mine și cu frustrările mele, cu problemele mele și încerc să devin o versiune cât mai bună pot eu", a mărturisit Oana Lis, pentru WOWbiz.ro.

Oana Lis, totul despre obiceiurile pentru ziua de naștere

Jurnaliștii WOWbiz.ro au întrebat-o pe Oana Lis care sunt cele mai frumoase aniversări pe care le-a avut vreodată, iar vedeta își amintește cu drag de petrecerile pe care le dădea înainte de pandemie.

Totuși, după ce a trecut perioada de lockdown și s-a terminat starea de alertă, vedeta spune că oamenii s-au schimbat și nu a mai simțit nici ea să meargă la restaurante și să țină petreceri grandioase.

"Până în pandemie, îmi făceam de multe ori ziua cu foarte multe persoane. Invitam peste 100 de persoane, cu ajutorul televiziunilor, mai un bater la tort, mai o reducere la un restaurant. Artiștii erau foarte drăguți, unii veneau și îmi cântau chiar și fără bani, plăteam doar formația.

Probabil că și acum aș fi putut să fac un efort și cu costuri mici să fac o petrecere, dar parcă după pandemie lumea s-a schimbat. Nu am simțit și am petrecut ziua eu cu o prietenă și cu Viorel", a dezvăluit Oana Lis.

Oana Lis nu are regrete

Când vine vorba de regrete, Oana Lis poate fi un adevărat exemplu. Soția fostului primar al Capitalei a mărturisit că nu are regrete și mai ales nici nu consideră că ar fi bune acestea, tocmai pentru că deciziile pe care le-a luat de-a lungul timpului au transformat-o în omul de astăzi și sunt hotărâri asumate.

"Nu are rost să am regrete. Tot ce am făcut la un moment dat, așa am știut eu atunci cu gândirea mea de atunci și abilitățile mele.

Melodia lui Edith Piaf- "Je no regrette rien" este una din melodiile mele preferate și nu are rost să avem regrete pentru că de acolo apare anxietate, problemele. Timpul nu se poate întoarce înapoi și da, nu am realizat multe, dar având în vedere de unde am plecat eu zic că am realizat mai mult decât mă așteptam", ne povestește Oana Lis.

Care au fost cele mai importante lecții de viață, învățate până la 44 de ani

Oana Lis ne-a mărturisit că primește lecții de viață în fiecare zi. Iertarea este una dintre cele mai importante dintre ele.

"În fiecare zi primesc lecții de viață de la mine, de la cei din jur și învăț să nu mai am așteptări. Mulți ani aveam așteptări de la oameni pentru că dacă eu am fost drăguță să fie și celălalt.

Este un proces, să ierți oamenii care te-au rănit, pentru că de fapt ura aceea îți face rău ție. Sunt foarte multe lecții și cred că despre asta este viața", mai mărturisește Oana Lis.

În plan profesional, Oana Lis ne-a povestit că își dorește de mai mult timp să își facă un site propriu, acesta fiind singurul lucru pe care nu a reușit momentan să-l finalizeze. Soția lui Viorel Lis recunoaște că și-ar dori o pagina profi, unde să posteze articole și fotografii profesionale cu ea.

"Îmi doresc să îmi fac un site, de fiecare dată când am bani se întâmplă să îi dau pe altceva și da, îmi doresc să am și eu un site cât mai profesionist, în care să scriu articole, să am poze profesioniste. Asta îmi doresc foarte mult, dar încă nu am reușit", a mai povestit soția lui Viorel Lis, pentru WOWbiz.ro.

Cum a petrecut Oana Lis de ziua de naștere

Soția lui Viorel Lis s-a bucurat în format restrâns de ziua ei de naștere. Oana Lis a petrecut împreună cu fostul edil și o bună prietenă, iar în restul zilei a preferat să se relaxeze.

"Am petrecut cu o prietenă, m-am simțit foarte bine. Am fost alături de Viorel, am mâncat ceva bun, am stat și m-am relaxat liniștită.

După o vârstă îți dai seama că lucrurile simple te fac foarte fericit. Nu ai nevoie de multe ca să fii fericit. Sunt oameni care au multe și nu sunt fericiți. Nu este despre asta, ci despre a te bucura de fiecare clipă, de fiecare zi și de un zâmbet, o floare și de toate lucrurile mărunte", a mărturisit Oana Lis, pentru WOWbiz.ro.

