Oana Lis se conformează fiecărei dorințe pe care o are fostul primar general: „Am mers o perioadă în Ilfov, dar ca să îi fac plăcerea lui Viorel”

Oana și Viorel Lis sunt unul dintre cele mai închegate cupluri din lumea mondenă. Deși gurile rele nu le-au dat prea mult timp întreună, dragostea lor a trecut testul timpului și s-a dovedit că au una dintre cele mai puternice și unite relații din showbiz-ul autohton.

Rețeta fericii lor este destul de simplă, cei doi se iubesc necondiționat, se susțin reciproc și se ajută în orice situație.

Deși există o diferență de vârtsă considerabilă între ei, aceștia se iubesc ca doi adolescenți și ar face orice unul pentru celălalt, iar Oana Lis se conformează fiecărei dontințe pe care o are Viorel. Iată ce face soția fostului edil al Capitalei pentru a-l menține fericit.

Ce face Oana Lis pentru ca relația cu Viorel să fie doar lapte și miere

Nu este niciun secret faptul că Oana Lis a avut grijă în toți acești ani de Viorel. Însă aceasta nu se îngrijește doar de sănătatea fizică a fostului primar general, ci și de bunăstarea sa psihică. Se pare că Viorel Lis ar o plăcere nevinovată pe care soția acestuia trebuie să o satisfacă din când în când.

Fostul edil al Capitalei este un împătimit al pariurilor sportive, iar Oana este cea care trebuie să-i mai bage câte un bilet.

„A fost și varianta de a juca online, dar lui Viorel îi plăcea să aibă biletele. Am mers o perioadă în Ilfov, dar ca să îi fac plăcerea lui Viorel. Nu este nicio rușine, oamenii de acolo au fost destul de drăguți cu noi. Este o plăcere controlată. Își permite și el. Atunci când ai avut mii de oameni în subordine, nivelul tău de adrenalină este foarte crescut. Nu poți brusc să te apuci de grădinărit. Am mers o dată pe săptămână acolo, am prins și ninsoarea.”, a declarat Oana Lis pentru un post de televiziune.

Oana și Viorel Lis

Pariurile sportive, prescrise și de doctorul fostului edil

Se pare că pariurile sportive îi țin mintea în „formă” lui Viorel Lis, iar asta o spune chiar medicul care îl are sub observație. Acesta chiar i-a recomandat să joace în continuare pentru „îi pune creierul în mișcare”.

„Deja i-am pus biletele lui Viorel. A avut și un bilet de 200 de lei pe care l-a câștigat. În același timp este un mod în care eu verific că el gândește ok, calculează, calculez și nivelul cognitiv în funcție de asta. Și doctorul mi-a spus să îl las să joace pentru că îi pune creierul în mișcare”, a mai spus blondina.