Oana Lis și-a scăzut tariful la consultațiile private. Ce sume cere acum soția fostului edil: „Am ofertă de Black Friday”

Oana Lis este mulțumită că starea de sănătate a lui Viorel Lis a devenit stabilă în ultima vreme, așa că se poate ocupa în liniște și pace de ședințele de psihologie pe care le ține. Cum ne aflăm în perioada reducerilor, soția fostului edil a decis să le facă o surpriză clienților ei și să creeze un pachet cu un preț cu totul special.

Oana Lis se gândește de fiecare dată și la clienții ei, așa că încearcă pe cât posibil să le ofere ocazii pentru a benefica de consultații psihologice, dar să și rămână cu bani în buzunar, motiv pentru care, până astăzi, vedeta a lansat în mediul online o promoție: 5 ședințe de consiliere psihologică pentru suma de 200 de lei.

„ Voiam să vă zic că am oferta de Black Friday, 5 ședințe online de consiliere psihologică sau dezvoltare personală toate, la 200 de lei. E valabilă până marți, pe 15. Așa că, dacă te confrunți cu anxietate, atacuri de panică sau pur si simplu ești interesată de evoluție personală, aștept un mesaj în privat, ca să facem o programare. Hai sa ne cunoaștem!”, a spus Oana Lis.

Cât cere Oana Lis pentru o ședință de consiliere în restul timpului?

În urmă cu aproape 3 ani, Oana Lis s-a putut lăuda cu finalizarea studiilor la Facultatea de psihologie. Din nefericire, din cauza perioadei de pandemie, nu și-a putut pune în aplicare mai devreme cunoștințele dobândite în cei trei ani de studiu, motiv pentru care a fost nevoită să amâne acest pas.

De câteva luni, însă, Oana Lis s-a apucat de treabă, oferind consultații atât în propriul cabinet situat în centrul Bucureștiului, cât și în online. O ședință de consiliere psihologică are prețul de 100 de lei.

„Anul 2020 m-a găsit psiholog, consilier dezvoltare personală și psihoterapeut integrativ! Și am reușit să-mi deschid propria mea mini-clinică de psihoterapie! Cel mai important, benefic, dar si dureros moment de conștientizare pe care l-am avut la un curs a fost că toată viața mea am alergat după iubire și am încercat să atrag atenția prin orice, numai să fiu vazută!

Dar am realizat că toate aprecierile, like-urile, ratingul mare de la emisiuni tv, toate nu fac cât iubirea pe care aș fi vrut să o primesc de la alții la un moment dat și pe care nu am primit-o niciodată așa cum aș fi avut nevoie.

Ce e fain e că am realizat și am învățat că pot să-mi întorc această iubire mie, valorizându-mă și investind în mine!”, na dezvăluit soția lui Viorel Lis, conform Click.ro.