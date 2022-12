Oana Lis, zâmbește, e gratis! Avem imagini cu vedeta cochetă și aranjată, dar cu o tristețe pe chip de neimaginat | EXCLUSIV

In articol:

Oana Lis trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Blondina se descurcă destul de greu în ultimul timp din punct de vedere financiar, dat fiind faptul că Viorel Lis are nevoie de bani pentru tratamente și pentru recuperare.

Oana Lis, mai tristă ca niciodată

Însă, pe lângă toate aceste griji și probleme, soția fostului edil al Capitalei s-a luptat cu depresia.

Paparazzi WOWbiz au surprins-o pe Oana Lis, așa cum nu te-ai fi așteptat. Vedeta a mers să mănânce singură la un restaurant din capitală, fistichie, aranjată, ca o bomboană foarte colorată, însă îi lipsea ceva cu desăvârșire...zâmbetul.

În imagini putem observa cum soția lui Viorel Lis, indiferent de probleme, greutăți, ține la aspectul fizic. Se aranjează mai ceva ca o adolescentă. Cu pălărioara roz la purtător, paltonul roșu ca focul și o geantă cu model de șarpe, Oana Lis a coborât încet din mașină și a mers la fel de încet și posomorâtă până la intrarea în restaurant, ba chiar la un moment dat oftând cu privirea în pământ. Oare ce se întâmplă cu vedeta? Oana, vrem să te vedem zâmbind, așa cum ne obișnuiai odată.

Citeste si: „Are un cheag la inimă.” Mama lui Leo de la Strehaia, rugăciuni pentru fiul ei care a suferit un AVC- kfetele.ro

Citeste si: Viorica de la Clejani a răbufnit în prima zi de Crăciun! A luat toporul și a distrus tot. Ce s-a întâmplat în casa artistei- bzi.ro

Oana Lis s-a confruntat cu o depresie severă

Problemele de sănătate ale lui Viorel Lis nu sunt sigurele cumpene cu care s-a confruntat Oana. Depresia este boala care i-a dat mari bătăi de cap, ajungând în starea în care să nu se mai poată îngriji. A avut noroc că a avut aproape o persoană dragă, care a ridicat-o de jos. Mai mult decât atât, pentru ca cei din jur să nu observe starea în care se afla, Oana Lis avea o tactică prin care își ascundea afecțiunea.

"Când eram în depresie, plecam aranjată de acasă. Lumea nu știa ce e în sufletul meu. Dacă nu aș posta pe Facebook ce trăiesc, lumea ar zice că sunt super bine, pentru că asta e forța mea, puterea mea. De când eram mică, am învățat de la mătușa mea că o femeie trebuie să aibă manichiura făcută, chiar dacă nu aveam bani. Îmi place să mă aranjez și nu sunt îmbrăcată scump. În perioada asta, cât am fost în depresie, mi-a fost alături exact cine nu mă așteptam. Am avut momente în care nu puteam nici să mă spăl singură și m-a ajutat o prietenă, Ruxi, îi mulțumesc pe această cale, care venea și mă spăla și pe cap acasă și pe corp. Depresia e o boală cruntă. Cazi foarte mult, dar în aceeași măsură există și terapii care să te scoată din starea de nefericire.", a mărturisit Oana Lis, în exclusivitate, pentru WOWbiz.

Iubirea poate depăși orice obstacol?

Jurnaliștii Wowbiz.ro au întrebat-o pe Oana Lis dacă iubirea ar putea depăși orice obstacol. Vedeta este de părere că da, însă cele mai importante sunt acțiunile pe care oamenii le fac din iubire și ca să sprijine o persoană.

"Iubirea și credința vindecă, dar astea sunt doar niște citate pe care le putem pune pe Facebook. În spate, trebuie să fie niște acțiuni. Da, credința vindecă, dar lucrează prin oameni nu vine Dumnezeu singur la tine. Dumnezeu și credința lucrează prin oameni. Iubirea vindecă, consider că iubirea lui Viorel pentru mine și iubirea mea pentru el lui i-a dat putere și motivație ca să lupte, iar mie mi-a dat putere și motivație ca să îl ajut.

Este foarte important să știm că iubirea vindecă, dar nu vin inimioarele din cer dacă ne uităm în sus. Iubirea vindecă și cu acțiunea din spatele ei! Consider asta 100% și se vede clar. De exemplu, în familiile în care bunicii au nepoței se vede clar că îi însuflețesc, le dau viață, contează să aibă susținere. Este foarte importantă susținerea și nu doar la vârsta a treia, în general avem nevoie de ea. Odată cu vârsta nu dispar aceste nevoi, oamenii vor în continuare aceeași susținere", a declarat Oana Lis, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!