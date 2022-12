Oana Mizil l-a chemat pe Marian Vanghelie acasă, de Crăciun! Fiica lor abia așteaptă să îi vadă din nou împreună: „Important e să vină cu multă iubire!”

In articol:

Marian Vanghelie și Oana Mizil și-au spus ”Adio” după 11 ani de relație, însă cei doi foști vor petrece sărbătorile de iarnă împreună, conform declarațiilor făcute de femeie. Aceasta l-a invitat pe fostul primar la ea acasă, de Crăciun, pentru ca ambii părinți să fie alături de fiica lor, Maria.

Oana Mizil a vorbit despre sărbătorile de iarnă, spunând că va petrece alături de întreaga în familie, însă nu a ezitat să precizeze că și Marian Vanghelie va fi prezent, mai ales de dragul fiicei pe care o au împreună, micuța Maria.

„Normal, facem în familie, iar familia înseamnă mamă, tată, noi toți! Maria îl iubește foarte mult și asta își dorește! Nu trebuie neapărat să vină cu cadouri, important e să vină cu multă iubire!”, a declarat Oana Mizil, pentru Click.ro.

Oana Mizil și fiica sa, Maria [Sursa foto: Instagram]

Cum a fost anul 2022 pentru Oana Mizil

Deși a trecut prin greutăți, Oana Mizil a tras linie la finalul anului și spune că a fost unul frumos.

De asemenea, fosta parteneră de viață a lui Marian Vanghelia a mai precizat că rămâne, în continuare, o persoană puternică, indiferent de încercările la care viața o va supune.

