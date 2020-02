Oana Radu e desfiinţată de un prieten al lui Alin Şuflea, fostul iubit al vedetei, care a murit pe 7 septembrie 2019. Alin a fost incediat de un vecin și a murit din cauza rănilor, câteva săptămâni mai târziu. Oana a fost aspru judecată pentru faptul că s-a implicat foarte repede într-o altă relaţie sentimentală, cu antrenorul ei de fitness, Cătălin. ”Nu vreau să vorbesc despre un om mort care nu se poate apăra ca să-mi iau eu mie apărarea.[...] Am ieșit din relația cu Alin cu datorii de trei miliarde. Nu mi-a fost atât de fidel cum mi-aș fi dorit să cred.”, a spus artista într-o emisiune tv. (vezi ce a făcut Oana Radu de ziua ei de naştere)

Apoi, Oana a făcut alte dezvăluiri într-un live exclusiv pe WOWbiz. ro. "Nu am vrut să spun până acum, m-am gândit că este viața mea și nu interesează pe nimeni ce se petrece în ea. Într-adevăr, sunt persoană publică și poate la pachet cu celebritatea vine și transparența, însă am dorit să fiu discretă. Nici acum nu am să spun prea mult, dar vreau totuși să punctez ceva. Eu și cu Alin nu mai eram împreună de aproape un an, stăteam în aceeași casa, însă ca doi străini, ca doi amici, fară să avem o relație de alt gen”, a mărturisit Oana Radu.

Oana Radu e desfiinţată de un prieten al iubitului mort: "Trăiască vopselele, cura de slăbire şi domnii”

“Ne-am complăcut așa, poate pentru vă fiecare avea un proiect important și se concentra pe el și nu pe relație. Nici măcar "friends with benefits" nu eram, fiindcă nu mai existau sentimente de niciun fel. Eu sunt un om cu o inimă uriașă. Indiferent că nu mai aveam sentimente, eu tot aș fi fost alături de Alin. Nu aș fi rămas cu el din milă, cred că nici Alin nu și-ar fi dorit, însă cât aș fi putut aș fi ținut aproape cu orice ar fi avut nevoie, financiar și moral", a mai declarat cântăreața pentru WOWbiz.ro.

„Au fost doi ani frumoși în viața noastră, cu bune, cu rele, și din acest motiv, i-aș fi rămas aproape. Repet, nu și ca parteneră", a conchis Oana. Pe pagina de facebook a Onnei Radu, amic al lui Alin Şuflea, Orlando, a postat un mesaj dur: “Alin Suflea nu te-a meritat. Nici sa treci prin fata mamei si a surorii lui nu ai voie macar. Superficialitatea ta le-ar murdari. Trăiască vopselele, cura de slabire si domnii”.