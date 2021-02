Oana Roman a asistat la ceva ce nu și-ar fi dorit să vadă și să audă: „ Aveți grijă mare unde vă...”

In articol:

Oana Roman este una dintre cele mai cunscute personalități publice din România. Aceasta este, de asemenea, foarte urmărită și pe rețelele de socializare, acolo unde ăși ține prietenii virtuali la curent cu tot ceea ce se întâmpă în viața ei profesională, dar și în cea privată.

Pe Instagram, Oana Roman are o comunitate numeroasă, de circa 237 mii de urmăritori și nu este zi să nu posteze măcar un InstaStory. Recent, în ultimele postări vedeta a tras un semnal de alarmă pentru părinți, după ce a fost martora unor scene cumplite, care au marcat-o.

Oana Roman a asistat la o scenă îngrozitare: „A fost șocant”

Vedeta mergea la salon de înfrumusețare, pe care îl frecventează cu regularitate, numai că de această dată a fost martoră, fără să vrea, la o scenă care a marcat-o și a fost nevoie să se destăinuie în fața prietenilor virtuali de pe Instagram, iar cu această ocazie i-a atenționat și pe părinți să aibă grijă cu cine își lasă copii.

Ei bine, Oana Roman a trecut pe lângă o grădiniță, iar copii aveau ora de sport în curtea școlii, iar dascălul le vorbea pe un ton îngrozitor și folosea cuvinte pe care nu ar fi trebuit să le-o facă. Întreaga scenă a traumatiat-o pe vedetă care îl acuză pe profesor de bullying.

„Am fost fără să vreau la un moment care pentru mine a fost șocant. Copiii aveau oră de sport în curte și am auzit cum vorbea omul ala cu copiii ăștia. Am rămas șocată. Aveți grijă mare unde vă duceți copiii și unde îi lăsați, sincer vă spun, tonul pe care îl avea omul ălă. Practic făcea bullying”, a povestit Oana Roman la InstaStory.

Oana Roman a început să plângă de ziua fiicei sale: „C opilul ăsta ce vine are?”

În urmă cu cetav zile a fost ziua de naștere a Isabelei, iar atât pentru cea mică, dar și pentru Oana, evenimentul a venit într-o perioadă grea. Recent, aceasta a pus definitiv capă mariajului cu Marius Elisei, tatăl fetiței. Însă alta i-a fost supărarea vedetei.

Se pare că în afară de mama ei, care locuiește în aceeași casă cu ea și cu fiica ei, niciun alt bunic nu a sunat-o pe Isabela să-i ureze „la mulți ani”, iar acest lucru a întristat-o atât de tare pe Oana Roman că nu a mai putut să-și stăpânească lacrimile și a dat frâu emoțiilor pe rețelele de socializare.

„Bunicii ei nu au fost lângă ea niciunul, în afară de mama pe care a văzut-o deoarece stă cu noi în casă, niciun bunic nu a fost lângă ea nici măcar cu un telefon. Ok, poate să nu-ți placă de mine, pot să consider că n-am fost o fiică bună sau n-am fost o noră bună, dar copilul ăsta ce vine are?(...) Cum îi explici unui copil că niciun bunic nu a simțit să-i dea un telefon să-i spună ”La mulți ani”, anul ăsta nimeni”, a mărturisit Oana Roman.