Oana Roman a avut parte de o surpriză când a fost să își viziteze mama! Ceea ce a observat la Mioara Roman a bucurat-o la maxim

Oana Roman a trecut prin clipe grele după ce, în urmă cu mai bine de o săptămână, mama ei, Mioara Roman, a ajuns de urgență la spital din cauza unor probleme de sănătate.

Oana Roman a avut parte de o surpriză plăcută când și-a vizitat mama

Chiar dacă sperietura a fost mare, starea de sănătate a Mioarei este din ce în ce mai bună. În urmă cu puțin timp, fiica lui Petre Roman a fost să își viziteze mama și a revenit cu noi detalii privind starea ei.

În urmă cu mai bine de o săptămână, Oana Roman plecase pentru câteva zile la munte, însă a fost nevoită să se întoarcă de urgență în București, deoarece mama ei a ajuns la spital din cauza unor probleme de sănătate. În aceste zile în care Mioara Roman a fost internată, fiica ei i-a ținut în permanență la curent pe fanii ei de pe Instagram privind starea de sănătate a mamei sale. Cu puțin timp în urmă, aceasta a mers, din nou, în vizită la centrul unde este internată Mioara și a avut parte de o surpriză plăcută. Se pare că mama vedetei era coafată, vopsită și cu manichiura făcută. Oana a mărturisit că aceste detalii au fost mereu foarte importante pentru mama ei și îi aduc o stare de bine.

„Am venit la mama. E coafată, vopsită și cu manichiura impecabilă. Faptul că are aici parte de îngrijiri complete și mai ales nu a renunțat la coafor și manichiură care au fost mereu foarte importante pentru ea, îi dă o stare foarte bună.”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Oana Roman a trecut prin momente cumplite când mama ei a ajuns în spital

Acum câteva zile, Oana Roman a scris în mediul online un mesaj dureros, în care și-a explicat stările negative prin care trece, din pricina problemelor de sănătate pe care le întâmpină cea care i-a dat viață. Fiica lui Petre Roman se afla într-o scurtă vacanță la munte în Brașov, când a fost înștiințată că mama sa nu este deloc într-o stare bună, fiind necesar să ajungă la spital. După o noapte albă, petrecută la telefon cu medicii care i-au îngrijit mama, de dimineață a pornit spre casă pentru a merge la spital.

„Bună dimineața. A fost o noapte grea, mama nu s-a simțit bine, eu am stat pe telefon cu doctorii toată noaptea, acum e stabilă și, deși nu am dormit decât câteva ore, plec spre casă pentru ca să mă duc la ea la spital. Câteodată sunt și zile grele și momente când simt că mă copleșesc toate și obosesc. Mereu am fost transparenta și nu am arătat doar partea roz a vieții mele. Când sunt fericită se vede, când îmi e greu vă spun. Am opinii și libertatea de a fi eu, de a gândi liber, de a fi așa cum simt, de a decide așa cum vreau. Anii ăștia au fost grei, deși cu multe momente frumoase. Doare cel mai tare ca nu pot face minuni pentru mama. Aseară iar a avut un episod greu și iar este la spital. E din ce în ce mai fragilă și e tare greu. Pentru ea aș da timpul înapoi, toți am face asta pentru părinții noștri. Nu stă în puterea mea decât sa lupt pentru ea până la capăt. Doamne ajuta!”, a fost mesajul plin de durere pe care Oana Roman l-a postat în mediul online la acel moment.