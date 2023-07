Oana Roman îi dă replica surorii ei, după ce Catinca a adus vorba despre o posibilă împăcare. A luat deja o decizie în acest sens: "Simt nevoia să lămuresc lucruri"

In articol:

Oana și Catinca Roman au fost mai mereu ba surori și prietene cataramă, ba au ajuns la cuțite, spunându-și oful public.

Acum sunt iar la poli opuși și se pare că nu mai există vreo cale spre o altă împăcare, deși una dintre ele și-o dorește cu ardoare.

Citește și: Gestul pe care Catinca Roman nu i-l poate ierta tatălui vitreg, Petre Roman! A vorbit pentru prima dată despre asta: „Am fost foarte dezamăgită”

Oana Roman îi dă replica surorii ei, după ce Catinca a adus vorba de o posibilă împăcare [Sursa foto: Instagram ]

Oana Roman nu mai vrea să audă de sora sa

Chiar dacă a tăcut până acum, preferând să nu-și mai aducă viața personală în lumina reflectoarelor, acum Oana Roman a decis să este momentul să-și spună și ea punctul de vedere.

Vedeta mărturisește că a preferat discreția în speranța că timpul va rezolva orice problemă. Însă a realizat că fiecare are dreptul de a spune ce simte și pentru că ea este urmărită de foarte multă lume, consideră că este și necesar să aducă și partea sa de adevăr în față.

”Ideea este în felul următor. De multe ori simt nevoia să lămuresc lucruri, alteori mă gândesc că poate nu are rost, dar greșesc când mă gândesc că dacă tac lucrurile se vor rezolva. Ei bine, ele nu se rezolvă, pentru că oamenii rămân cu anumite impresii, și pentru că viața și activitatea mea este cu public și pentru public, trebuie să lămuresc lucruri”, a spus Oana Roman, pe contul ei de Instagram.

Citește și: Oana Roman, imagine de colecție de la 20 de ani, alături de Petre Roman! Cât de mult s-a schimbat vedeta în tot acest timp

Citeste si: Minivacanță de 4 zile în august: Când pică zilele libere de Sf Maria 2023 și cine se va bucura de ele?- kanald.ro

Citeste si: Valori termice mai ridicate decât cele normale pe întreg teritoriul României, în următoarele patru săptămâni- stirileprotv.ro

Ulterior, vedeta și-a continuat pledoaria și nu a mai ținut cont de nimic, spunând clar lucrurilor pe nume. Fosta soție a lui Marius Elisei taxează dur ieșirile publice ale surorii sale, motiv pentru care a ales să se întoarcă în timp și să vorbească despre momentele mai puțin plăcute ale vieții, de care a avut parte încă din copilărie.

Oana Roman a fost sinceră și directă cu cei care o urmăresc în online, în fața cărora s-a deschis precum o carte și a vorbit despre drumul ei de la copilărie la celebritate, afaceri și familie.

Pe toate acestea, vedeta spune, dându-i replica surorii sale, că le-a realizat singură, prin muncă, pasiune, dedicare și, mai ales, ambiție.

Căci, odată plecată din sânul familiei nu s-a ales decât cu un apartament, restul lucrurilor de care se bucură astăzi fiind doar rezultatul efortului pe care ea l-a depus mereu.

În acest caz, după ce a lămurit și subiectul evoluției sale, Oana Roman s-a oprit și asupra celor mai recente declarații făcute de Catinca, pentru WOWnews.

Citește și: Oana Roman, blestemată de Marius Elisei? ”Nu există păcat mai mare” Vedeta a spus totul, după ce a primit un mesaj care are legătură cu tatăl ei

Citeste si: „Mi-a spus că acei bani nu o să-i văd. Nu mă așteptam la asemenea lucru din partea lor” Dana Roba a primit un telefon de la fratele lui Daniel Balaciu. Make-up artistul a făcut totul public- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 9 iulie 2023. Ce sărbătoare este duminică?- stirilekanald.ro

Citeste si: Fratele lui Daniel Balaciu, dezvăluiri referitoare la seara în care Dana Roba a fost atacată. Bărbatul susține că make-up artista ar fi fost cea care l-ar fi instigat: "El spune că a fost provocat și că a cedat"- radioimpuls.ro

Concret, Oana Roman spune că nu vrea să mai audă de Catinca.

Exclude definitiv vreo reconciliere cu sora sa, chiar dacă ele de multe ori s-au tot certat și împăcat. Acum spune că sora sa mai mare a întrecut cu mult limita, iar asta ea nu mai poate ierta, nici acum, nici cu alte ocazii.

”Nu mi s-au făcut afaceri, nu mi s-au dat spații, nu mi s-au cumpărat mașini, nu mi s-a plătit niciodată nicio datorie.(...) A început să nu mă mai deranjeze faptul că apar oameni la televizor și comentează despre mine, chiar dacă sunt din familia mea, lucru pe care eu nu l-a făcut niciodată. Și eu poate când eram copil m-am simțit nedreptățită, poate și eu atunci când eram copil, fiind cea mai mică din familie, am simțit că alții au voie tot și eu nu am voie absolut nimic. Am tăcut și am înghițit foarte mulți ani, foarte multe lucruri. Ambiția mea cea mai mare a fost să cresc și să arăt că pot.(...) Mi-am dorit să fac lucruri ca să le dau peste nas, recunosc, și da, mi-am dorit să reușesc, să am o casă frumoasă, mai mare decât au avut ei vreodată, mi-am dorit să am haine frumoase(...) mi-am dorit să am o familie și un copil minunat și da, am reușit și am făcut-o singură. Părinții mei mi-au dat un apartament, cel în care am locuit până la revoluție, și cu ăla am pornit la drum, nici măcar nu au cumpărat pentru mine ceva, mi-au dat ceva ce deja aveam(...) Nu m-am plâns niciodată. Alții au hotărât să spună lucrurile astea, au hotărât să spună că eu sunt bolnavă psihic și că mint, și că exagerez(...) după care au venit și au spus: vai, dar eu îmi doresc o reconciliere. Păi dacă ești normal la cap, nu ai cum să îți dorești o reconciliere după ce ți-ai călcat în picioare public, un membru al familiei. Lucrul ăsta nu se va întâmpla niciodată și vreau să țineți minte bine lucrul acesta. Nu se va întâmpla niciodată”, a mai spus vedeta.

Catinca își dorește să se apropie iar de Oana

De menționat este și faptul că declarațiile Oanei, vin după ce Catinca Roman ne-a declarat că ea speră la o reîmpăcare cu sora sa.

Conform spuselor acesteia, sentimentele ei față de Oana sunt puternice, însă timpul le va arăta cine va face primul pas spre o reuniune de familie.

"Deocamdată nu am reparat relația. Noi toată viața am fost așa, cu plusuri sau minusuri. La urma urmei suntem surori, cred că o să ne reconciliem. Eu țin foarte mult la ea, mi-am dorit întotdeauna o soră, așa că aștept cu interes să ne regăsim cumva. Trebuie cineva să facă primul pas.", a declarat Catinca Roman, la WOWnews.