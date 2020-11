Oana Roman a făcut anunțul mult așteptat! Ce a decis să facă alături de Marius Elisei: "Oamenii au încredere..."

Oana Roman și Marius Elisei

Oana Roman și Marius Elisei au vorbit, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, despre ultimele detalii din cuplul lor, dar și despre schimbările aduse în urma acestei pandemii de coronavrius.

Oana Roman, decizie neașteptată în pandemie

Se pare că frumoasa șatenă a reușit să se reorienteze în toată această perioadă și să pornească o nouă afacere. Vedeta a declarat că a decis să deschidă o afacere cu haine și că pe unele dintre piesele vestimentare le confecționează ea.

„Am decis să deschid o afacere cu haine. Pe unele le fac eu, pe altele le iau de la un furnizor de încredere. Acum eu sunt model, eu mă îmbrac cu ele. Oamenii au încredere să cumpere pentru că văd că sunt de calitate”, a povestit Oana Roman.

De asemenea, Oana a făcut câteva dezvăluiri despre Marius. Se pare că vedeta îl consideră un tată excelent pentru fiica sa, dar și un bărbat cu foarte multe calități.

„Da, a fost o perioadă cu suişuri şi coborâşuri, nu cred că sunt singura care trece prin astfel de momente, însă cred că sunt printre puţinii care îşi asumă chestiile astea. Eu mi-am asumat faptul că am avut probleme. Ele apar, dispar, e cu bine şi cu rău cum e la toată lumea, numai că alţii nu vorbesc despre asta, ascund. Isabela este foarte legată de Marius, este tatăl ei(…) Este un tată extraordinar de bun şi un bărbat cu foarte multe calităţi, dar sunt momente în care apar diverse discuţii, pe care eu încerc să le rezolv cumva. Uneori reuşesc, alteori nu, dar nu s-a ajuns la o despărţire definitivă şi irevocabilă. (…)Din punctul meu de vedere este tatăl perfect.

A crescut acest copil foarte frumos. Este un om cald şi bun, care se enervează foarte greu. Este un bucătar senzaţional, este foarte organizat, el ştie unde e totul în casă. Are un umor special. Dar ca oricine are şi defecte, nu tolerează anumite lucruri, sunt nişte lipsuri pe care le are din copilărie. Nu am multe să îi reproşez”, a mai adăugat Oana.