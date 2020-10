Oana Roman a ajuns la spital cu micuța Isa. Ce s-a întâmplat cu fetița vedetei: ”Diagnosticul s-a confirmat”

Oana Roman si micuța Isa [Sursa foto: Instagram]

Oana Roman este una dintre cele mai îndrăgite vedete de la noi. Aceasta își ține mereu fanii la curent cu tot ceea ce face, fiind foarte activă pe rețelele de socializare. Seara trecută, Oana Roman a trecut prin clipe dificile după ce a ajuns cu fiica ei, la spital. Micuța Isa a avut ceva probleme de sănătate, iar Oana a mers cu ea la un specialist pentru a fi sigură că nu este nimic grav.

Oana Roman, la spital cu micuța Isa

Oana Roman a postat un mesaj pe pagina ei de Instagram, seara trecută, acolo unde povestește ce a pățit fetița ei. Vedeta spune că a fost vorba despre enterocolită.

”De azi noapte ne da de furcă o enterocolita a Isei. Azi ne am dus la spital ca sa fim sigure ca e doar o enterocolita. Diagnosticul s a confirmat și ne am liniștit. Ne am simțit în siguranță si totul a durat mai puțin de jumătate de ora. Isei i s au recoltat analize in fix 10 secunde si a fost tare cuminte. În ziua de azi e o aventura sa mergi la doctor daca ai orice simptom”, a spus Oana Roman, într-un mesaj pe contul ei de Instagram, acolo unde a vrut să-și asigure fanii că totul este în regulă.

Oana Roman este o mamă grijulie și nu lasă niciun lucru neobservat. Vedeta a hotărât să-i liniștească pe internauți, spunându-le că fetița ei este bine. După ce s-au întors de la spital, Oana Roman a publicat o fotografie din pat cu fetița ei, spunând că este cea mai cuminte. Micuța Isa are parte de toată atenția și dragostea ei.