Oana Roman a izbucnit în lacrimi. Momente emoționante

Oana Roman [Sursa foto: Facebook]

Oana Roman a fost cuprinsă de emoții și a izbucnit în lacrimi după ce a primit un mesaj de la o admiratoare. Aceasta a postat un InstaStory în care le-a dezvăluit urmăritorilor care este conținutul mesajului care a emoționat-o până la lacrimi.

In articol:

„Eşti ca o rază de soare într-o zi ploioasă! Asta îmi inspiră mie seninătatea cu care te adresezi zi de zi celor care te urmăresc! Bravo, Oana!”, a declarat admiratoarea Oanei.

Oana a fost profund emoționată de mesajul primit și a ținut să îi răspundă admiratoarei tot printr-o postare.

„Azi am primit un cadou. Care a venit cu o urare și un text scris pe Instagram de cea care mi l-a oferit. Este cel mai impresionant și mai frumos text despre mine. Niciodată nu am fost atât de impresionată de ceva scris despre mine. Am plâns în hohote de emoție. Mulțumesc”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Oana Roman s-a simțit ”abandonată”

Invitată recent într-o emisiune televizată, Oana a declarat că după Revoluție, s-a simțit ”abandonată” de către tatăl ei care era foarte implicat în politică.

”Nu m-am simțit neiubită. Dar poate că nu și-au arătat afecțiunea așa cum aș fi vrut eu. Mama e ca mine, a avut o viață grea, a avut probleme medicale, a muncit toată viața. A avut grijă de cei doi copii, eu și sora mea. (…) Am simțit, atunci, sentimentul acela al abandonului. Pe tata îl interesa mai mult să facă legi, era implicat în politică, mama îl sprijinea, îl susținea. Lumea spunea că am șofer, dar aș fi renunțat la tot ca ei să fie alături de mine, să simt afecțiunea lor.”, a povestit Oana la tv.

