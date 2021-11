Oana Roman a povestit abia acum. Cât de afectată a fost fiica sa în momentul în care ea și tatăl micuței au decis să se despartă? "Refuză să-și mai amintească"

In articol:

Oana Roman a mărturisit că anul 2021 a fost presărat cu multe schimbări, atât pe plan personal, cât și profesional. Vedeta și-a amintit și de momentul în care ea și Marius Elisei au decis să pună punct relației pe care o aveau, dar și de impactul pe care l-a avut

această veste asupra fiicei lor.

Citeste si: Oana Roman s-a vaccinat cu a treia doză, împotriva COVID-19. Primele declarații făcute de vedetă: "Eu nu am avut niciun fel de..."

Oana Roman: "Lucrurile au început să se așeze foarte bine"

Oana Roman s-a confruntat cu multe situații neprevăzute în ultimul an, însă fosta prezentatoare TV spune că toate schimbările din viața ei au avut o importanță majoră. Deși la început de 2021 a trecut prin despărțirea de Marius Elisei și a recunsocut că s-a descurcat mai greu de una singură, la puțin timp după soarele a răsărit din nou pe strada vedetei, pentru că s-a împăcat cu tatăl copilului ei: "A fost un an foarte încărcat, un an în care am făcut multe lucruri. Sunt mândră de anul ăsta. E unul dintre anii prolifici.

Oana Roman și Marius Elisei [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Iubita secretă a lui Petrică Mâțu Stoian nu s-a măritat cu artistul deși se iubeau mult. Care a fost motivul- bzi.ro

Am început greu, pentru că eram în perioada aia în care am fost singură, în care am divorțat, în care au fost probleme. Apoi, din martie, aprilie, lucrurile au început să se așeze foarte bine și a intervenit împăcarea, la care nici eu nu mă așteptam. Am avut anul ăsta mai multe vacanțe decât am avut în ultimii zece ani la un loc. Am avut vreo cinci vacanțe anul ăsta deja.", a declarat Oana Roman, în cadrul unei emisiuni TV.

Oana Roman și Marius Elisei, alături de fiica lor [Sursa foto: Instagram]

Cât de afectată a fost fiica Oanei Roman și a lui Marius Elisei de separarea părinților?

Oana Roman nu s-a fericit niciodată să dezvăluie problemele pe care le-a avut în căsnicie și nu s-a ascuns în spatele unui tablou perfect de familie, atunci când lucrurile nu au

mers bine între ea și Marius Elisei . Acum, după ce vedeta și tatăl copilului ei s-au împăcat, aceasta a vorbit și despre cât de afectată a fost Isabela, fetița cuplului, de separarea părinților.

Citeste si: Oana Roman, mesaj tulburător din partea unui fan! Cum i-a răspuns vedeta? “Merit să mor”

Fiica lui Petre Roman recunoaște că micuța refuză să își amintească perioada în care mama și tatăl ei au fost despărțiți, fiindcă a suferit un șoc la acea vreme: "Pentru ea a fost un lucru exraordinar faptul că am reușit să reparăm ceva ce stricasem amândoi. Pentru ea a însemnat foarte mult lucrul ăsta și e mult mai echilibrată, pentru că pentru ea a fost un șoc foarte mare faptul că noi ne-am despărțit. Vrea să uite cumva. Zilele trecute ne-a spus că tati a fost cu noi de Revelion, dar Marius nu a fost cu noi de Revelion.(...) Ea vrea să creadă că el a fost cu noi. Ea refuză să-și mai amintească de momentele în care noi nu eram împreună.", a mai spus Oana Roman, în cadrul aceleiași emisiuni.