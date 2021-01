Oana Roman, confesiuni sfâșietoare, în această seară, la „Trăiri alături de Andreea Mantea”: „Nu știam dacă o să trăiesc sau nu!”

În această seară, de la 22:30, în noua ediție a emisiunii “Trăiri alături de Andreea Mantea”, difuzată la Kanal D, Andreea Mantea și David, fiul ei, vor face o vizită, la început de an, acasă la Oana Roman.

În acest context, Oana Roman rememorează o serie de întâmplări care i-au marcat existent, iar una dintre cele mai emoționante dintre acestea este strâns legată de perioada maternității și a complicațiilor survenite de după nașterea fiicei sale.

„Nu am mai povestit asta niciodată, până acum. Este unul dintre cele mai emoționante momente din viața mea. După ce am născut, am avut niște probleme de sănătate foarte mari. A trebuit să fac, în ultima instanța, o operație foarte dificilă. Nu știam dacă o să trăiesc sau nu; m-am pus pe masa de operație, pentru anestezie, și în momentul acela nu știam dacă mă voi mai trezi sau nu. Aveam senzația că nu mi-am încheiat toate socotelile”, povestește emoționată Oana Roman.

Perioada dificilă și greul întâmpinat de Oana Roman avea să fie resimțit în perioada de convalescență, după cum povestește aceasta experiența marcantă.

„După operație, a trebuit să stau la reanimare multe zile. (…) După 3 zile am simțit că mă iau niște atacuri de panică groaznice, așa că am rugat o asistenta să mă ducă afară, să respir un minut aer curat și să văd cerul. M-au pus într-un scaun cu rotile și în momentuI în care au deschis ușa ca să ies, s-a oprit ploaia și primul lucru pe care l-am văzut în fața ochilor a fost un curcubeu imens, perfect. Am zis că ăla e semnul că am scăpat și că va fi bine. Asta mi-a dat putere să duc în continuare situația aceea. Am stat atunci două săptămâni în spital, nu am putut că să îmi văd copilul”, rememorează Oana Român.

