Oana Roman, dezvăluiri despre relația cu mama ei! Cum se înțeleg, de fapt, cele două: „Am grijă de ea...”

In articol:

Oana Roman este noua invitată a emisiunii „În Oglindă”, prezentată de Mihai Ghiță. Fosta prezentatoare tv a vorbit despre copilărie, relația cu părinții, dar și relația cu partenerul ei de viață.

În ultimii ani, starea de sănătate a mamei sale, Mioara Roman, a fost din ce în ce mai rea. Oana Roman a luat decizia ca mama ei să se mute alături de ea, pentru a putea avea grijă să nu îi lipsească nimic. Ea a mărturisit că asta nu înseamnă că relația lor mamă-fiică a devenit una mai apropiată.

„Mama este foarte în vârstă și, din păcate, suferă de multe afecțiuni și cumva suntem în postura în care eu am grijă de ea și fac tot ce pt ca să îi fie cât mai bine posibil. Investesc multă energie, implicare și bani pentru ca tratamentele și tot ce se întâmplă să fie ok pentru ea. Nu pot spune că s-a schimbat relația, în sensul că există mai multă afecțiune. Ea așa este și eu am înțeles-o. Dar eu știu că trebuie să am grijă de ea, pentru că e datoria mea de fiică și fac tot ce pot ca să îi fie cât mai bine posibil”, a dezvăluit Oana Roman, la theXclusive.

Oana Roman și mama ei

Oana Roman, despre divorțul părinților: „Cumplit de greu...”

Oana Roman a mărturisit că divorțul părinților a fost un pas extrem de greu pentru mama ei, care a suferit, iar acest lucru i-a afectat sănătatea.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

„Eu eram mare, la casa mea. Cumva, plecasem pe drumul meu, pe munca mea, pe prietenii mei. Pentru mine a fost mai ușor de dus pentru că nu mai stăteam cu ai mei. Pentru ea a fost cumplit de greu, dar sunt milioane de cupluri care se desparte pe lumea asta. Asta e, la un moment dat se întâmplă. Nu pot spune că a fost un moment de cotitură în viața mea, au fost altele mult mai grele. Într-un fel mă și așteptam să se întâmple. Poate nu în felul ăsta, dar eu știam că la un moment dat se va produce o despărțire. La ea lucrurile au fost mai grele și s-au răsfrânt în starea ei de sănătate ulterior”, a povestit fiica lui Petre Roman.

Oana și Mioara Roman

Oana Roman, despre momentul în care mama ei a fost dată afară din casă

Momentul în care Mioara Roman a fost dată afară din vila de protocol la divorț a fost unul foarte dificil. În ciuda tuturor momentelor grele, Oana Roman a reușit să le depășească și să o ia din nou de la capăt.

Citeste si: Oana Roman a izbucnit în lacrimi! Adevărul despre relația cu Petre Roman: „Tata a făcut o alegere...”

„În România ne place să ne bucurăm de răul altora. Ne place mult să vedem că nu numai noi o ducem rău și ne bucurăm că și alții o duc rău. Nu am avut ce face, a trebuit să ne descurcăm. Sunt multe familii care trec prin asta, nu suntem noi cumva mai speciali. Doar ca noi am fost in vizorul presei și al publicului. Trebuie să te aduni și să faci față așa cum poți.

Foarte mulți oameni mă întreabă pe Instagram cum reușesc, cum mai pot, ce mă ajută să merg mai departe. De multe ori am stat și eu și m-am întrebat. Nu este ceva anume, ceva concret, este o putere pe care o am cu care probabil m-am născut, nu e meritul meu neapărat. Probabil m-am născut cu această forță de caracter, o putere care vine dintr-un loc care nu vine de aici. Mi-a spus cineva odată că se pare că am niște îngeri păzitori foarte puternici”, a mai spus Oana Roman.