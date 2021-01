Oana Roman, furioasă pe autorități. Fiica lui Petre Roman nu a reușit să-și programeze mama pentru vaccinul anti-COVID: „Eu nu am pile”

In articol:

Oana Roman, furioasă pe autorități. Fiica lui Petre Roman nu a reușit să-și programeze mama pentru vaccinul anti-COVID, iar asta a înfuriat-o teribil.

Oana Roman, furioasă pe autorități

Oana Roman a vrut să își programeze mama pentru vaccinul anti-COVID, dar nu a mai găsit locuri disponibile.

Recent, mama vedetei a trecut printr-o operație și a fost externată. Mioara Roman are 80 de ani și multiple afecțiuni cronice.

„Nu am reușit să o programez pe mama la vaccin, pentru că nu am găsit loc la rapel. Nu la o distanță rezonabilă de casă, pentru o femeie de 80 de ani cu multiple afecțiuni cronice. M-am lăsat păgubașă. Eu nu am pile și nu caut pârghii ca să primesc o programare pentru mama, care chiar are nevoie de acest vaccin. Mulțumesc România. De abia să trăiesc într-o țară civilizată. Aici vom fi civilizați peste multe generații”, a scris Oana Roman pe InstaStory.

”Bravo România! Ești pe drumul cel bun către civilizație”

Oana Roman este de părere că România mai are mult până să ajungă la civilizație . Pe vedetă o înfurie tot ce se petrece în țară din punct de vedere social.

„Țara asta este țara în care mi se explică faptul că e ok ironia despre cum arată un om. România este țara în care se confundă bullyingul agresiv cu ironia și umorul. Țara în care unii oameni își cresc copiii spunându-le că e ok să facă mișto de cum arată alții. Țara în care jignirile, abuzul verbal și bătaia de joc sunt considerate ironie! Bravo România! Ești pe drumul cel bun către civilizație”, a mai scris Oana.