Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit recent. În urmă cu trei săptămâni, vedeta de televiziune anunța separarea de bărbatul căruia i-a dăruit un copil. În prima zi de Crăciun, însă, cei doi s-au fotografiat împreună alături de fiica lor, care i-a de gol că formează din nou un cuplu. După sărbători, au fost în vacanță, iar soțul ei s-a mutat înapoi acasă, semn că și-au dat seama că le este mai bine împreună.

Oana Roman a spus de ce s-a despărțit de Marius Elisei

Într-o emisiune de televiziune, Oana Roman a vorbit despre separarea de Marius Elisei, dar și despre împăcare.

”S-au întâmplat multe lucruri și nu suntem mereu caractere compatibile, în sensul că eu sunt mai vulcanică, dar pe el îl afectează. S-a ajuns într-un punct în care efectiv lucrurile nu mai funcționau între noi, nu era ok pentru mine, pentru Izabela. Am ajuns în punctul în care am realizat că nu e bine să ne împungem și să stăm în tensiune. Am decis să ne separăm. El s-a mutat și nu a fost simplu. Eu am decis să anunț lucrul acesta pentru că se putea să îl vadă cineva că doarme în altă parte.

E mai bine să se știe de la mine. Nu s-a pus problema despre o altă femeie, dar nici despre un alt bărbat. Nu mai funcționau lucrurile, a fost o chestie asumată și discutată. Lumea a început că divorțăm, eu nu m-am gândit neapărat. Între timp au venit sărbătorile și Izabela nu merita să stea cu părinții separați. El s-a mutat la părinții lui. Am mai avut o discuție în care ne-am dat seama că nu ne e bine împreună, dar nici separat”, a mărturisit Oana Roman în cadrul unei emisiuni TV.