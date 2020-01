Abi Talent a publicat pe pagina lui de Instagram un filmuleț în care povestea că s-a întâlnit cu Alex Velea într-un centru comercial din Capitală și că artistul l-ar fi amenințat cu bătaia. Cântărețul l-a făcut praf pe tânărul de 19 ani, publicând mesaje extrem de acide pe pagina lui de Instagram.

„Spre deosebire de Laby, zis și Regele Măscăricilor (pă România), eu nu mă hrănesc din energie negative și nici nu inventez controverse ca să am atenția oamenilor. IQ-ul scăzut plus sfatul noilor amici, băieții din formația „Tolomacii virgini” l-au făcut pe garoi să zică: „Hai să mai fiu prost o dată!”

Știi locu` în care mă găsești. Ai mai venit acolo să te milogești de Lino să te ia pe piesă, de Ciolpan să îți facă clipurile și de Ursu să te ia de suflet… Nu aveam cum să colaborăm în viața asta… Tot acolo s-a născut în tine și ura asta care te mănâncă.

Vezi tu, la GoldenBoy Society suntem numai oameni talentați. Tu nu ai talent decât în titulatură. Toți iubim muzica și muncim pentru succesul nostru, ție doar ți s-a „întâmplat”. Noi avem ritmu` în sânge, tu ești dovada că un aritmic, incult și fandosit poate să ajungă.

Vino să îți dau un autograf, nu-ți fă griji. Nu sunt o persoană rea. Doar îmi place să te înjosesc. Cu trupul ăla de râmă cu sexualitate incertă, un capac însemna despărțirea de sănătate… și eu nu te urăsc în așa hal. Practic, ți-ai dat singur capacu` atunci când ai intrat în jocu` ăsta cu mine.

este mesajul pe care l-a scris Alex Velea pe pagina lui de Instagram.

Ce a spus Abi Talent despre Alex Velea

„M-am trezit cu chef de scandal, deci… În general, nu prea bag necunoscuți în seamă, dar acum fac o excepție. Dragă Bhighidi boom shaka laka e fierbinte ca vara, hai să vorbim ceva. Eram eu prin mall și îl văd pe al nostru necunoscut, Alexandru Velea, cum vine spre mine. Și auziți ce-mi zice, că am crezut că leșin. 'Am auzit că ai vorbit prost despre mine. E prea multă lume aici, că altfel îţi dădeam un capac'. Păi bă, tu ai 40 de ani, eu am 19. În al doilea rând, porți șosete peste blugi. Ai grijă de copiii tăi, că sunt frumoși și e păcat de ei să ajungă să aibă o mentalitate ca a ta”, a spus Abi Talent pe Instagram, despre Alex Velea, stârnind astfel un val de reacții din partea cântărețului și a fanilor lui.