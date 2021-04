Oana Roman, întâlnire emoționantă cu tatăl ei! Cum a decurs întâlnirea cu Petre Roman: "Tata arată fabulos..."

In articol:

Oana Roman s-a întâlnit cu tatăl ei. Cum a decurs întâlnirea cu Petre Roman?

În urmă cu doar câteva săptămâni, Oana Roman declara faptul că tatăl ei nu și-a sunat nepoata de ziua de naștere. La momentul respectiv, fiica lui Petre Roman susține că nu poate obliga pe nimeni să facă lucruri pe care ea și le-ar dori.

În continuare, vedeta de televiziune a mai adăugat că, în momentul în care simte că anumiți oameni pe care îi iubește nu sunt în aceeași zonă cu ea, preferă să își vadă de drumul ei.

„Cine n-a vrut, n-a vrut. Nu poți să obligi pe nimeni. Tatăl meu nu a sunat de ziua Izei. Nu am nicio explicație. Poate a uitat, dar nici după 3-6 zile nu a sunat. Eu am o problemă. În momentul în care simt că niște oameni pe care eu îi iubesc foarte mult nu reușesc să fie în aceeași zonă cu mine, din punctul asta de vedere, îmi văd de drumul meu”, declara Oana Roman.

Astăzi, Oana a postat pe contul său de socializare mai multe imagini cu tatăl și fetița ei. Se pare că vedeta de televiziune a mers să îl viziteze pe Petre Roman, alături de fiica sa. Vedeta a scris și câteva rânduri despre întâlnirea dintre aceștia.

"Azi ne am văzut cu tata. Isa a fost foarte fericita și eu la fel. Tata arata fabulos. Absolut fabulos.", a scris Oana Roman.

Oana Roman, declarații cutremurătoare

Oana Roman i-a arătat Andreei Mantea camera fetiței sale și a făcut o dezvăluire emoționantă. Pe un perete din camera Izabelei este un curcubeu, acest lucru având o semnificație aparte pentru vedetă.

Atunci când era la spital, i-a cerut asistentei să o scoată afară să ia puțin aer. Era o zi ploioasă, dar în momentul în care a ieșit afară, a apărut un superb curcubeu, semn care a făcut-o pe Oana să se gândească la viitor.

„După operație, a trebuit să stau la reanimare multe zile. (…) Dup ă 3 zile am simțit că mă iau niște atacuri de panică groaznice, așa că am rugat o asistenta să mă ducă afară, să respir un minut aer curat și să văd cerul.

M-au pus într-un scaun cu rotile și în momentul în care au deschis ușa ca să ies, s-a oprit ploaia și primul lucru pe care l-am văzut în fața ochilor a fost un curcubeu imens, perfect. Am zis că ăla e semnul că am scăpat și că va fi bine. Asta mi-a dat putere să duc în continuare situația aceea. Am stat atunci două săptămâni în spital, nu am putut să îmi văd copilul”, rememorează Oana Roman.