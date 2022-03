Oana Roman: „Mă simt foarte rău”. Vedeta, anunț îngrijorător pe internet. Cu ce probleme se confruntă fiica lui Petre Roman

In articol:

Fiica lui Petre Roman se numără printre cele mai sincere persoane publice din showbiz-ul românesc, iar vedeta își ține mereu fanii la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața sa, așa că recent, Oana Roman și-a îngrijorat urmăritorii de pe Instagram, după ce le-a mărturisit că nu se simte prea bine.

Mai precis, Oana Roman se numără printre vedetele care sunt alături în această perioadă de refugiații ucraineni și îi ajută pe aceștia cu tot ceea ce poate, mai ales cu câteva cumpărături pentru achiziționare strictului necesar, așa că, după ce s-a întors de la cumpărături, vedeta a început să se simtă rău, confruntându-se cu o durere de cap îngrozitoare.

Oana Roman: „Am o stare de parcă m-a lovit trenul”

Partenera de viață a lui Marius Elisei s-a implicat foarte tare în activitățile de voluntariat în această perioadă pentru a întinde o mână de ajutor refugiaților ucraineni. Astfel, Oana Roman a făcut câteva cumpărături pentru aceștia, iar întoarsă de acolo, aceasta s-a confruntat cu o ”stare urâtâ”, așa cum a numit-o ea.

Vedeta a explicat că are o durere de cap îngrozitoare, mărturisind că nu știe ce va face dacă se va confrunta și în perioada imediat următoare cu această stare. Cu toate acestea, Oana Roman le-a mai spus urmăritorilor săi de pe Instagram că a luat o pastilă și s-a băgat în pat pentru a se mai liniști, sperând că se va face bine.

"Am terminat de făcut cumpărăturile pentru refugiații ucraineni, însă ideea este că în mod brusc și agresiv am o stare de parcă m-a lovit trenul. Mă simt foarte rău. Am o stare urâtă, mă doare capul. Dacă nu se ameliorează treaba nu stiu ce fac, am o stare foarte nasoală generală.(...) M-am băgat în pat, am luat o pastilă și aștept să vedem.", a povestit Oana Roman pe contul personal de Instagram.

Totodată, iubita lui Marius Elisei a mai precizat că a făcut un test rapid COVID-19, iar rezultatul acestuia a fost negativ. Astfel, în cazul în care nu se va simți bine în perioada următoare, vedeta a spus că va face și un test PCR pentru siguranță.

"Mi-am făcut un test rapid și a ieșit negativ, mai aștept până diseară, până mâine dimineață, și nu știu, dacă tot nu sunt bine, o să fac un PCR.", a mai povestit vedeta pe Instagram.

Vedeta s-a decis să se mute din România

În urmă cu câteva zile, Oana Roman le-a dat o veste fanilor ei care i-a cam luat prin surprindere. Vedeta a mărturisit că vrea să renunțe la România pentru a se stabili înttr-un sat mic dintr-o altă țară, acolo unde să știe că este bine sufletește, alături de familia sa.

Astfel, vedeta susține că s-a adunat prea multă răutate și vrea să scape de aceasta, iar până la finalul acestui an speră că va reuși să-și organizeze mutarea în străinătate.

„Practic, singurul pe care mi-l doresc este să reușesc anul ăsta să-mi pregătesc plecarea, să am puterea necesară să mă ocup de tot ce trebuie, astfel încât să mă organizez să pot pleca din țară și să mă duc într-un loc mic, mic, mic, să locuiesc într-o comună, într-un sat mic, mic și atât, sincer, și să pot să renunț la toată nebunia asta care începe să mă apese foarte tare.”, a declarat Oana Roman în mediul online.