Oana Roman: "Mama m-a întrebat ce se întâmplă". Cum a reacționat Mioara Roman cu privire la scandalul dintre fiica ei și Marius Elisei | EXCLUSIV

Oana Roman, prezentă la un eveniment monden, a vorbit despre relația pe care o are cu fiica ei, Isabela și despre vacanța pe care au planificat-o amândouă. Oana Roman a făcut dezvăluiri și despre mama ei, Mioara Roman, dar și despre fostul ei soț, Marius Elisei.

Ce a avut de spus Mioara Roman despre scandalul dintre Oana și Marius Elisei?

Cei doi și-au aruncat cuvinte grele după ce au decis să o ia pe drumuri separate, cu mai multe săptămâni în urmă. De atunci, Oana l-a acuzat pe Marius că nu petrece suficient timp cu Isabela, fiica celor doi. Iată însă că, se pare că de dragul acesteia, vedeta și fostul ei partener de viață au mai renunțat la certuri.

Oana Roman este foarte apropiată de mama ei, Mioara. Toată țara a aflat despre scandalul dintre fiica și ginerele ei, însă oare ce a avut de spus mama Oanei despre întreaga situație. Vedeta ne-a spus ce a discutat cu mama ei, privitor la acest subiect și care a fost concluzia acesteia.

"La noi nu există asta cu mama care să se bage în viața copiilor. La noi nu a existat niciodată chestia asta. Mama întotdeauna mi-a spus: nu pot să decid pentru tine, nu pot să îți influențez deciziile, pot doar să îți răspund la niște întrebări dacă vii să mi le pui, îți dau un sfat dacă vii să mi-l ceri, altfel sub nicio formă și dacă tu ești fericită eu sunt fericită pentru tine, dar eu nu mă bag în viața ta, pentru că nu am dreptul să fac asta. Noi așa am fost crescute. Ea m-a mai întrebat cum e, ce se întâmplă, ești ok. I-am spus că eu sunt foarte ok, iar a zis că dacă eu sunt ok, atunci asta e important.", a declarat Oana Roman.

Care e starea de sănătate a Mioarei Roman?

Mioara Roman este pe drumul cel bun în ceea ce privește sănătatea. Oana Roman este sprijinul ei principal și are grijă să nu îi lipsească nimic. Vedeta ne-a dezvăluit că o vizitează des pe mama sa și este fericită că se află într-un loc cu foarte multe facilități.

"Am fost la mama, i-am dus flori, cadouri. Fusese la ora de kinetoterapie, am stat puțin de vorbă. Am vrut să ieșim în curte, dar mi-a zis că e obosită. Pentru ea ora aia de gimnastică și kineto e destul de solicitantă și a rămas că ieșim la plimbare data viitoare. Acolo unde este ea au vreo trei hectare de curte, un lac, pădure, bănci, este absolut superb. Pentru că s-a încălzit, o să ieșim în curte să ne plimbăm și să bem o cafea. E tot timpul mă duc, mă văd cu ea mai des decât mă vedeam când stătea la casa ei și eu la casa mea, dar și atunci când stătea cu noi, pentru că eu plecând dimineața și venind seara, erau zile în care nu mă întâlneam cu ea. Acum, cumva, o văd mai constant. Nu există să nu mă duc să nu îi duc o floare, fructe. Ea acolo are tot ce vrei. E o doamnă acolo care face plăcinte, tot felul de bunătăți în fiecare zi și câteodată îmi vine o poftă și mă duc de drag să mănânc și eu o plăcintă caldă, cum mănâncă mama în fiecare zi. Chiar are tot ce îi trebuie acolo. Au un salon super frumos de manichiură, pedichiură, coafor, au și cafenea, bibliotecă, cinema, tot ce îți poți imagina.", a mărturisit Oana Roman, la WOWnews.

