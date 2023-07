Oana Roman, mesaj neașteptat pentru toți oamenii apropiați din viața ei! Vedeta a recunoscut ce fel de prietenă este: „Nu aștept nimic înapoi”

In articol:

Oana Roman a fost mereu sinceră cu fanii ei de pe Instagram și nu s-a ferit să vorbească despre viața ei personală. Recent, pe pagina ei a scris un mesaj prin care s-a descris pe sine, în raport cu prietenii săi adevărați și loiali, cu ocazia Zilei Internaționale a Prieteniei, care are loc astăzi.

Oana Roman, mesaj dur despre prietenie

Oana Roman a trecut prin clipe grele în ultima perioadă, după ce mama ei a ajuns la spital din cauza unor probleme de sănătate. Chiar și așa, vedeta a dat dovadă că este puternică și a gestionat cu calm toată situația.

Oana este foarte activă în mediul online și nu ratează nici o ocazie pentru a împărtăși cu fanii ei, experiențele din viața de zi cu zi. Recent, pe contul ei de Instagram, aceasta a vorbit despre prietenie, dar și despre cum este ea ca prietenă. Vedeta s-a declarat că fiind loială și a mărturisit că acesta este probabil cel mai mare atu al ei.

„Apropo de ziua prieteniei: NICIODATĂ nu mi-am trădat un prieten. NICIODATĂ nu am vorbit urât despre un prieten, niciodată nu am trădat vreun secret. NICIODATĂ nu am greșit voit, NICIODATĂ NU am făcut rău nimănui! Sunt loială și alături până la capăt în prietenie. Nu aștept nimic înapoi! Dacă te consider apropiat voi fi acolo până la sfârșit. Orice ar fi. Mulți nu prea au înțeles asta dar e mai puțin important. Poate loialitatea asta e cel mai mare atu al meu pentru că îmi dă o liniște și împăcare absolută. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Postare InstaStory Oana Roman [Sursa foto: Instagram]

Cum se mai simte mama Oanei Roman, după ce a ajuns la spital

Zilele trecute, Oana Roman s-a întors de urgență în Capitală, după ce mama ei a ajuns la spital din cauza unor probleme de sănătate.

Fiica Mioarei Roman i-a fost alături zi de zi, iar în urmă cu puțin timp a anunțat pe Instagram cum se mai simte, dar și când va fi externată.

„Am avut o săptămână grea și fizic și emoțional. Luni și marți am filmat și am făcut poze, marți seara am aflat că mama nu e bine și au chemat salvarea. Toată noaptea am stat cu emoții așteptând vești de la doctori eu fiind la munte cu treabă, miercuri dimineață m-am urcat în mașină și m-am întors la București ca să mă duc la spital la ea. A fost cu multe emoții pentru ea și m-am dus zilnic la spital, timp în care mi-am făcut și celelalte treburi. Aceste emoții în legătură cu mama mă secătuiesc de puteri. Nu dorm bine și stau cu grijă în permanență. Azi încerc să-mi trag sufletul.(...) Sper ca mâine să o externeze”, le-a transmis Oana Roman fanilor din mediul online.