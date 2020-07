In articol:

Oana Roman nu se gândește la o vacanță în România: Sunt prea săracă! Coronavirusul face ravagii în România, fiind cea mai afectată țară din zona Balcanilor. Chiar dacă pericolul este iminent, vedetele nu au renunțat să meargă în vacanțe atât în România, cât și în țările vecine. Pe de altă parte, Oana Roman este total nemulțumită de plajele românești și spune „pas” anul acesta.

Motivul este unul la care puțin se așteptau! Oana Roman a declarat pentur un post de televiziune că este prea „săracă” să meargă la mare în România.

”Nu vreau să merg la mare în România. Nu din snobism, ci pentru că sunt prea săracă să merg la mare în România! În plus, este și călcarea în picioare. Deocamdată nu am cum să susțin litoralul românesc. Anul ăsta am spus pas”, a spus Oana Roman, la o emisiune tv.

Oana Roman a dat lovitura in afaceri! Trimite bogați în vacanțe de lux de zeci de mii de euro pe zi! Cea mai scumpă "distracție" poate costa 200.000 de euro/saptamana | EXCLUSIV

Dacă Oana Roman excelează la ceva, acesta este capitolul comunicării. Și au inceput să afle acest aspect și oamenii care conduc afaceri de milioane de euro, aceștia apelând din ce în ce mai des la serviciile fiicei fostului premier al României, Petre Roman.

De curând, Oana Roman a dat lovitura în afaceri. Ea se ocupă de un business exclusivist și care “miroase” a mulți, foarte mulți bani. Ea trimite bogătași în concedii de lux, în străinătate. (Citeste si: Cum a slăbit Oana Roman, în opt luni, ”trei măsuri de haine”?)

Cum arată o astfel de vacanță de lux? Păi, fix ca în filmele americane sau, pentru cei trecuti de prima tinerețe, ca în Serialul “Dallas”. Turiștii cu dare de mână au la dispoziție tot arsenalul necesar unui concediu fără griji: șofer personal cu limuzină la scară, privet jet, bonă, menajere, valeți, bucătari personali cu scoli înalte culinare , maseuze personale, cazări de lux, yacht-uri și multe altele. Fiecare, în funcție de cât plătește și de ce servicii își dorește.

