Oana Roman a luat prin surprindere pe toată lumea atunci când a anunțat că ea și Marius Elisei, soțul ei, nu mai formează un cuplu. Toată lumea a fost surprinsă de decizia pe caer au luat-o cei doi soți, iar ea a fost asaltată de mesaje din partea susținătorilor.

„A fost o zi în care am anunțat că eu și Marius ne-am separat, dar să știți că nu este sfârșitul lumii, nu moare nimeni. Este o decizie luată după foarte multă gândire, după foarte mult timp în care am pus în balanță totul și cred că este cea mai bună decizie, atât pentru el, cât și pentru mine. Cred că fiecare merităm să fim fericiți și mai ales cred că Iza merită să fie fericită.

a declarat Oana Roman într-o înregistrare urcată pe Instagram Stories.

Oana Roman a anunțat ieri că se desparte de soțul, Marius Elisei

„Am ezitat de zeci de ori să fac această postare! Am scris-o și am șters-o apoi! Din păcate, o fac până la urmă! Sunt un om asumat, sincer și transparent. Niciodată nu am fost ipocrită și nu am mimat sau pozat în fericirea perfectă, așa cum se face pe rețelele sociale. Am o datorie față de publicul meu pe care nu l-am mințit niciodată. Prefer să aflați de la mine decât din zvonuri sau speculații. În aproape 7 ani de relație, am trăit împreună cu Marius momente absolut minunate și fericirea adevărată, dar am avut și momente foarte grele în care amândoi ne-am luptat cu boala, cu lipsurile, cu grijile!

a scris Oana Roman pe un site de socializare.