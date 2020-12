Oana Roman, primele declarații după ce a anunțat despărțirea de Marius Elisei! "Nu regret nimic..."

Vestea că Oana Roman și Marius Elisei au decis să meargă pe drumuri diferite a șocat o țară întreagă. Cei doi îndrăgostiți au decis să își spună adio chiar cu câteva zile înainte de a sărbători Crăciunul împreună. La câteva ore de la anunț, prezentatoarea de televiziune a dat primele declarații despre situația actuală.

Oana Roman, primele declarații despre despărțirea de Marius Elisei

Oana Roman este extrem de afectată de despărțirea de soțul ei. Cu toate acestea, la câteva ore după ce s-a aflat că aceștia vor merge pe drumuri diferite, vedeta a dat primele declarații despre situația actuală. Totuși, se pare că frumoasa șatenă este optimistă în ceea ce privește perioada următoare din viața ei, chiar dacă la mometul actual nu este totul așa cum se aștepta să fie.

Oana Roman și Marius Elisei [Sursa foto: Instagram]

“Acum 31 de ani, pe 21 decembrie, viața mea urma să-și schimbe cursul în mod radical, fără ca eu să-mi dau seama foarte clar. Aveam 13 ani. Astăzi, viața mea își schimbă iar cursul, sper într-o direcție mai bună. Tot azi este o conjuncție a planetelor care semnifică un nou început. Se aliniază la propriu planetele. Viața mea va fi alta. Nu știu încă sub ce formă. Dar știu că am încredere și de Sus va veni lumină și mi se va arăta calea.

Nu regret nimic și știu că pun capul pe pernă în fiecare seară cu sentimentul că am făcut tot ce era uman posibil ca să am grijă de familia mea. Și asta voi face în continuare pentru Isabela și pentru mama. Vă mulțumesc pentru gânduri, încurajări și îmbrățișări. Vi le întorc înzecit”, a scris fiica fostului premier pe contul ei de Facebook.

"Nu am avut niciun câștig de pe urma acestui proiect..."

De asemenea, vedeta a anunțat faptul că firma pe care o avea împreună cu soțul ei a rămas pe numele acestuia și nu mai vrea să se gândească sub nicio formă la proiectul respectiv.

„Eu nu am avut niciodată o implicare în actele societății care era în spatele acestui proiect, am mers pe încredere. Am muncit din prima zi, a fost pe profit din prima săptămână datorită vouă… Nu a fost îndeajuns. Eu am considerat că e un proiect comun de familie, se pare că am fost singura care am gândit așa. Nu s-a mai putut altfel. Am hotărât să închei, firma, site-ul a rămas pe numele soțului meu. Nu am avut niciun câștig de pe urma acestui proiect. El va continua nu știu sub ce formă, dar nu mai am nicio legătură cu acest proiect. Absolut orice colaborare s-a încheiat”, a declarat Oana Roman.