Oana Roman, replici dure la adresa lui Cristiano Ronaldo, după ce fotbalistul a încurcat țara în care joacă. Vedeta nu a mai ținut cont de nimic: „Lipsa totală de cultură și inteligență”

In articol:

Oana Roman este întotdeauna adepta corectitudinii și a evoluției continue. De fiecare dată a spus lucrurilor pe nume și nici în cazul lui Cristiano Ronaldo nu a putut să-și pună lacătul la gură. Fotbalistul a făcut o gafă de proporții în momentul în care a confundat Africa de Sud cu Arabia Saudită, locul în care urmează să joace.

Fanii fotbalistului s-au amuzat pe seama greșelii pe care Cristiano Ronaldo a făcut-o în cadrul conferinței de presă de la Al-Nassr, însă nu și Oana Roman. Vedeta a rămas cu un gust amar după ce una dintre cele mai cunoscute personaje la nivel mondial a dat dovadă de „lipsa totală de cultură și inteligență”, așa cum a menționat în cadrul postării din mediul online.

Citește și: Carmen de la Sălciua, mărturisiri impresionante despre lucrurile care i-au schimbat viața. Artista și-a deschis sufletul: "Chiar și prin lacrimi ni se iartă păcatele"| EXCLUSIV

Citeste si: “Cotoroanțele astea o ceartă într-o manieră mizerabilă.” Mădălin Ionescu, mesaj agresiv pentru internauți după ce i s-a făcut observație soției sale în mediul online- kfetele.ro

Citeste si: Cui îi va rămâne averea lui Mitică Popescu? Nu avea copii, dar se iubea de mai mulţi ani cu o angajată TVR- bzi.ro

Oana Roman, replici acide la adresa lui Cristiano Ronaldo

Oana Roman nu s-a putut abține, așa că a reacționat în urma greșelii pe care Cristiano Ronaldo a făcut-o în urmă cu o zi.

Fiica lui Petre Roman a făcut haz de necaz, menționând că fotbalistul este mult prea bogat pentru a se ocupa de cultura și de inteligența sa.

Citește și: Oana Roman, mesaj emoționant înainte de Crăciun! Vedeta le-a mărturisit fanilor ei cât de dificil a fost pentru ea anul care este pe cale să se încheie: „Am amânat prea mult să vad realitatea”

„Contează prea puțin lipsa totală de cultură și inteligență. Cum spunea Einstein: «Caută să fii un om de valoare, nu de succes». Bine… el probabil n-a auzit de Einstein și nici n-are nevoie. E bogat! Joacă în Africa de Sud. Ce contează că n-a auzit de Arabia Saudită, unde joacă

el acum pe 500 milioane de euro.

Cristiano Ronaldo a încurcat țările: «Am venit în Africa de Sud!».

«Nu este ușor să câștigi meciuri, pentru că toate echipele sunt pregătite, fotbalul este diferit. Evoluția fotbalului este diferită. Pentru mine nu reprezintă finalul carierei faptul că am venit in Africa de Sud, voiam o schimbare. Și ca să fiu sincer, nu mă interesează ceea ce spun oamenii. Eu am luat deciziile si am această responsabilitate.» (Cristiano Ronaldo)”, a fost mesajul pe care Oana Roman l-a postat în mediul online,