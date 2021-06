Oana Roman și Marius Elisei, posibilă împăcare? Prima poză după despărțire

Oana Roman [Sursa foto: Facebook] 15:52, iun 10, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

In articol:

Oana Roman s-a pozat alaturi de fostul sot, Marius Elisei și fetita lor, poza ce a strans multe aprecieri pe contul de Instagram al vedetei. Fiica lui Petre Roman i-a bucurat pe fanii sai, atunci cand a postat o poza cu Isabela si cu Marius, barbatul de care a divortat in urma cu cateva luni.

Oana Roman și Marius Elisei, împăcare de dragul Isei?

Prima fotografie cu Oana Roman și Marius Elisei, de la divort, a adunat mii de like-uri si comentarii pozitive din partea admiratorilor. Oana Roman continua relatia de prietenie cu Marius, de dragul fiicei lor si incearca sa o bucure de cate ori are ocazia.

In fotografie, cei doi parinti sunt surprinsi foarte aproape unul de celalalt si par extrem de protectivi cu micuta lor. Internautii inca spera la o impacare intre cei doi.

„Ieri am fost în formula completa la evenimentul de la Herăstrău. Isa a fost foarte fericita sa ne aiba împreună lângă ea, mai ales ca este locul ei preferat de joacă[email protected] ”, a declarat Oana Roman pe contul ei de socializare.

Citeste si: O nouă înșelătorie face ravagii în România! Zeci de oameni au picat deja în plasă- bzi.ro

Citeste si: Marius Elisei și Oana Roman, primul pas spre împăcare. Declarații din inimă pentru vedeta de televiziune: "Da, eu îmi doresc să ne împăcăm"

Oana Roman, Marius Elisei și fetita lor, Isabela [Sursa foto: Facebook]

Marius Elisei isi doreste impacarea cu cea care l-a facut tata

Acesta a declarat in urma cu cateva zile ca spera la o impacare cu Oana Roman, intregind astfel familia.

Mai mult, Marius Elisei a recunoscut ca ii ofera in continuare flori Oanei ori de cate ori se intalnesc.

„La două, trei zile îi ofer flori, pentru că așa simt și pe lângă asta merită să... mă rog, e ok să oferi flori persoanei pentru care ai ceva. Da, am iubit-o și o iubesc pe Oana în continuare. I-am și spus asta. Nu am cum să uit o persoană sau să spun că nu iubesc o persoană după 8 ani. Pot să spun că da (n.r. dacă e mult mai frumoasă relația lor după divorț). Este mult mai ok. Dar se poate și mai bine. Evident că, după o asemenea întâmplare, nu se poate regla totul peste noapte”, a spus Marius Elisei într-o emisiune tv.

Citeste si: Oana Roman, dezvăluiri despre viața intimă! Cât ar trebui să dureze o partidă de amor? „Nu contează...”

Cu toate acestea, Marius Elisei a specificat ca nu isi mai doreste sa ajunga in fata altarului. El considera ca nu este nevoie de o ceremonie oficiala pentru a-si demonstra dragostea ce inca il leaga de Oana Roman.