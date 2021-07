Oana Roman trece prin momente dificile! Vedeta și-a îngrijorat fanii de pe Instagram :„În sufletul meu este zbucium”

Oana Roman, dezvăluiri din vacanță [Sursa foto: Instagram] 17:59, iul 17, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

In articol:

Oana Roman se află în vacanță alături de Marius Elisei și de fetița lor, Isabela. Deși escapada la mare ar fi trebuit să îi aducă vedetei momente de relaxare și bună dispoziție, lucrurile nu stau deloc așa.

Oana Roman a postat mai multe filmulețe pe InstaStory, în care le-a mărturisit fanilor că trece printr-o perioadă grea și că are tot felul de gânduri, care nu îi dau pace.

Vedeta a ținut să menționeze faptul că motivul întristării ei nu este nici pe departe Marius Elisei.

Oana Roman le-a mai spus internauților că îi va ține la curent cu ce se întâmplă în viața ei și că le va povesti despre îngrijorările sale, la momentul potrivit. Cel mai probabil, starea de sănătate a mamei ei, Mioara Roman, este ceea ce o neliniștește pe vedetă.

“ În sufletul meu e zbucium, vom vorbi despre asta la momentul potrivit. Și nu, nu are legătură cu Marius. Noi suntem bine. Am venit pentru ca Isa să simtă totuși că e vacanța mare, să ne petrecem weekend-ul așa cum i-am promis. Dar nu o să fiu foarte prezentă zilele astea pe Instagram, așa cum sunt de obicei, pentru că am nevoie să mă odihnesc puțin și să-mi revin, am avut câteva zile foarte grele, deși nu am arătat lucru ăsta pentru că ține doar de mine.

O să vorbim la momentul potrivit, dar nu sunt cea mai în formă. Am nevoie de un pic de liniște și de un moment în care să-mi adun gândurile și să mă dezmeticesc după zilele astea. Repet, o să vă povestesc totul, dar nu acum .”

Oana Roman și Marius Elisei, planuri pentru nunta din septembrie

Oana Roman se pregătește pentru o reînnoire a jurămintelor cu Marius Elisei.

Vedeta visează și la o petrecere mare cu ocazia aceasta, dar și la rochia visurilor ei.

Oana Roman și Marius Elisei[Sursa foto: Instagram]

“ Eu am divorțat, dar nu am apucat să-mi schimb actele. Nu cred că e cazul să ne recăsătorim civil. Parintele mi-a zis: “Eu slujbă de dezlegare nu v-am făcut.” Nu cred că mai e căzul să facem alte hârtii. Doar la biserică o să ne reînnoim jurămintele.

Și vreau să fac și o petrecere mare și să-mi fac o rochie cum vreau eu. Eu la nuntă de abia mă operasem și rochia mi-a făcut-o sor-mea, dar nu a fost cum am visat eu. Acum îmi fac o rochie învoire sau roz pudră. Sper să ne ajute Dumnezeu să am timp să o facem anul acesta, prin septembrie .” a mărturisit Oana Roman.