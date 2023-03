Oana Sârbu a dat cărțile pe față! Ce se întâmplă, de fapt, în viața ei? A vorbit despre căsătorie, la 30 de ani de la divorț

In articol:

Oana Sârbu este una dintre puținele artiste care transmit o mulțime de emoții prin piesele pe care le lansează. Aceasta a fost căsătorită timp de patru an cu Virgil Popescu, dar din păcate mariajul lor a luat sfârși în anul 1993.

Oana Sârbu, despre iubire și căsătorie

În 2004, aceasta a fost împreună timp de 10 ani cu Robert Turcescu, însă aceștia nu au ajuns niciodată în fața altarului. Chiar dacă nu a avut prea mult noroc în dragoste, cântăreața nu și-a schimbat deloc părerea cu privire la iubire și se poate declara o romantică incurabilă.

Chiar dacă Oana Sârbu nu a avut prea mult noroc în dragoste de-a lungul timpului, aceasta încă mai crede în iubire. Vedeta a mărturisit că nu este o persoană foarte sociabilă și îi place mult mai mult să stea singură, iar faptul că nu este într-o relație cu nimeni nu o deranjează absolut deloc.

Pentru artistă, iubirea este unul dintre cele mai complexe sentimente și mărturisește că ea este genul de persoană căreia îi plac poveștile de dragoste în care partenerii se surprind unul pe altul. Cu toate acestea, Oana Sârbu a mărturisit că nu s-ar recăsători, dar și că în ziua de astăzi noțiunea de cuplu a început să își piardă din adevăratul său sens.

Citeste si: Informația momentului pentru toți românii. Marius Budăi a anunțat ce se întâmplă cu vârsta de pensionare- kanald.ro

Citeste si: Imagini impresionante cu Bruce Willis, bolnav de demență. Amănuntul care a îngrijorat pe toată lumea| VIDEO- stirileprotv.ro

„Omul, capabil de atâtea descoperiri importante, mi se pare adesea capabil de cele mai urâte lucruri, de la bârfă și meschinărie, la cele mai cumplite atrocități. Dragostea, iubirea, de fapt, e cel mai complex sentiment. Și cel mai personal în sensul că fiecare îl descoperă și dezvăluie în chip diferit. Nu m-aș mai recăsători. S-a întâmplat, oricum, demult… Mie-mi plac poveștile de iubire cu dor și așteptare, în sensul de surprindere, ceea ce în cupluri maritale nu se-ntâmplă. Noțiunea de „cuplu' piere încet-încet sau brutal, mai ales în ultimii ani, „grație' tehnologiei și expunerilor vieții private, intime, peste tot în zona TV-urilor și a internetului. Nemaiexistând intimitate, piere tot ce ține de profunzime sentimentală, așteptare, liniște, respect, îngăduință. Unde se mai regăsesc toate astea, în graba pe care o trăim cu bună-știință? Dacă iubesc? Enorm!”, a declarat cântăreața, potrivit Ego.

Actrița Oana Sârbu [Sursa foto: Facebook]

Citește și: Oana Sîrbu, greșeala din cauza căreia s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2: „La cinci zile au început simptomele”

Citeste si: Răzvan Miheț și Gina Matache i-au luat pe cei doi copii de la Oana Matache! Cum au fost surprinși micuții fără mama lor- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 18 martie 2023. Ce sărbătoare este sâmbătă?- stirilekanald.ro

Citeste si: Hande Erçel și impresarul Hakan Sabancı formează cel mai nou cuplu: ”Totul merge bine, venim din vacanță”. Cum arată bărbatul care i-a furat inima faimoasei actrițe- radioimpuls.ro

Cum se înțelege Oana Sârbu cu fostul ei soț

Puțin sunt cei care știu faptul că artista a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Virgil Popescu, un bărbat cu 13 ani mai mare decât aceasta. Cei doi s-au iubit enorm de mult, iar pe când vedeta avea numai 21 de ani și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. La început familia celebrei actrițe nu a fost de acord cu relația, însă ulterior lucrurile s-au schimbat ei fiind cei care i-au îndemnat la căsătorie. Din păcate, mariajul dintre aceștia a durat numai patru ani, însă relația lor a rămas una destul de bună și colaborează pe plan artistic de fiecare dată când li se oferă ocazia.

„Pe la 21 de ani am vrut să oficializăm relația mult discutată și disputată și în familie, erau anii adolescenței, îl cunoscusem pe Virgil, ai mei mă lăsau, nu mă lăsau, era așa o diferență de vârstă și de nebunie între noi. Am văzut cum e și după 4 ani n-a fost să fie să rămânem împreună. Am rămas într-o relație extraordinar de frumoasă de colaborare”, a mărturisit vedeta în cadrul unei emisiuni.