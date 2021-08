Oana Sîrbu, greșeala din cauza căreia s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2: „La cinci zile au început simptomele”

Oana Sîrbu [Sursa foto: Facebook] 16:59, aug 2, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Oana Sîrbu nu a fost ocolită de virusul SARS-CoV-2. Deși spune că a fost extrem de precaută și a avut grijă să respecte cu strictețe toate măsurile recomandate de specialiștii în sănătate, tot a avut ghinionul să se îmbolnăvească de COVID-19.

Totul s-a întâmplat foarte rapid, în puțin peste zece minute. Artista și-a dat masca jos câteva momente, iar apoi a pus-o la loc. Era convinsă că nu avea să i se întâmple nimic, dar după doar câteva zile, testul COVID i-a ieșit pozitiv. Iată dezvăluirile făcure de aceasta!

Oana Sîrbu, despre cum s-a îmbolnăvit de COVID-19: „ 12 minute, atât am dat masca jos”

Artista spune că nu a luat în derâdere acest virus și că s-a protejat temeinic de fiecare dată când era nevoită să iasă afară sau să meargă la cântări sau filmări. La un moment dat, în timp ce se afla pe platourile de filmare, acolo unde nimeni nu purta masca și ea a renunțat la dispozitivul medical preț de doar câteva minute. A crezut că nu se va îmbolnăvi, însă la doar cinci zile de la eroare comisă i-a apărut și primul simptom: febra.

„Am fost atât de precaută și de înfricoșată în perioada asta. Nu m-au interesat părerea și impresia nimănui. Am ascultat doar sfaturile a doi doctori care au apărut la tv și în care am încredere. La un an însă și ceva după ce am dat masca la o parte, am fost la o filmare pentru Paște, unde nimeni nu purta mască. 12 minute atât am dat masca jos într-o pauză și asta a fost.

La cinci zile au început simptomele. Sperietura a fost mare. Am tras o spaimă mare! Am avut febră, am făcut și o radiografie la plămâni. Am ieșit pozitiv. Am stat departe de copil, de tatăl meu. Sper să nu se mai repete“, a declarat Oana Sîrbu la un post de televiziune.