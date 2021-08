Oana Sârbu, dezvăluiri cutremurătoare la un an de la moartea mamei sale: "O lună am încercat s-o salvez"

In articol:

Oana Sârbu a trecut prin momente cumplite de când și-a pierdut una dintre cele mai importante ființe din viața sa- mama. Ba chiar mai mult, anul 2020 nu a fost un deloc bun, aceasta susținând că mai multe persoane apropiate s-au stins din viață.

În cadrul unui interviu, artista a dezvăluit că o simte prezentă tot timpul pe cea care i-a dat viață și comunică în altă dimensiune cu aceasta.

Oana Sârbu, despre durere suferită după pierderea mamei sale

Tatăl artistei este cel care îi mai alină suferința în aceste momente. În anul 2020, Oana Sârbu și-a pierdut multe persoane apropiate și i-a luat mult timp să își revină.

„Tata are 86 de ani, este bine acum, am rămas doar cu el. Anul trecut a măturat un val de oameni dragi din familia mea. Un val de oameni trecuți de prima tinerețe.

Am fost foarte legată de părinții mei, chiar dacă ei nu m-au lăsat să cânt. Am un frate mai mare cu 10 ani decât mine.”, a dezvăluit aceasta.

Totodată, se pare că problemele de sănătate ale mamei sale au început în urmă cu câțiva ani, iar cu timpul s-au amplificat. Anul acesta, în august, se împlinește un an de când mama actriței s-a stins din viață. De atunci, Oana declară că nu a încetat comunicarea cu cea care i-a dat viață.

Oana Sarbu[Sursa foto: Captură YouTube]

„Problemele cu ea au început în urmă cu câțiva ani, vârsta și-a spus practic cuvântul. Am ajutat cât am putut pe partea medicală. Anul acesta, în august, se face un an de când mama a murit.

O lună am încercat s-o salvez, dar nu s-a mai putut face nimic, împlinea 87 de ani. Eu nu pot să vorbesc despre mama. O văd în fața mea, în spatele meu zâmbind, râzând, în cele mai frumoase haine ale ei.

Am și eu acasă câteva haine de-ale ei. O văd și în mutra fratelui meu, care seamănă leit cu ea! E acolo încontinuu! Comunic în altă dimensiune cu ea.”, a mai zis ea.