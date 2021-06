Oana și Viorel Lis, abordați de o femeie pe stradă! Blondina a ținut să facă niște precizări

Oana și Viorel Lis [Sursa foto: Facebook] 09:38, iun 20, 2021 Autor: Madalina Kovacs

In articol:

Oana Lis si fostul edil al Capitalei au avut parte de o întâlnire care pe blondină a făcut-o să realizeze ceva.

Ea a poveste mai apoi totul pe rețelele de socializae, unde a explicat ce însemnă, în opinia ei, noțiunea de „influencer” și cine este cel mai mare influencer în opinia ei.

Oana și Viorel Lis [Sursa foto: Facebook]

Oana Lis, despre termenul de influencer. Ce însemnaă, de fapt, pentru ea acest lucru

Cei doi au fost abordați de o femeie pe stradă care le-a mărturisit că are un respect deosebit pentru Viorel Lis, încă de pe vremea în care acesta ocupa funcția de primar al Capitalei. Ea le-a explicat că i-a luat foc casa și fostul edil i-ar fi dat un apartament la schimb. De atunci, Viorel Lis este în toate rugăciunile ei.

Când a ajuns acasă, blondina a ținut să povestească acel moment și să mai adauge și ce înseamnă, de fapt, în opinia ei, să fii influencer, iar soțul ei pare să se încadreze cel mai bine.

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

Citeste si: Viorel Lis, noi detalii despre starea sa de sănătate: „Mi-au spus să nu mă aștept la minuni”

„Tot aud…că unii sunt influenceri. Care vor să ne influențeze sa cumpărăm o cremă sau alta…pff!!! Mergeam într-o zi pe stradă cu Vio si o femeie mai ca a sărit sa-i pupe mâna. Ne-a zis ca mereu îl pune pe acatist. Cand era primar, ei îi luase casa foc, avea un copil cu handicap si Viorel i-a dat casă. Și pentru că era un apartament cu 3 camere, a mai făcut 2 copii.

Ne-a arătat poze cu un băiat care e IT-ist, lucrează la Londra, si-a depășit condiția si își ajuta familia. Cunosc sute de oameni, dar putini influenceri si și mai puțini influenceri adevărați, care aduc cu adevarat plus-valoare oamenilor din jur. Pentru mine, Viorel e cel mai mare influencer. Și mă inspiră sa ajut si eu lumea sa fie un loc mai bun…pe unde trec eu”, a spus Oana Lis.

Oana și Viorel Lis [Sursa foto: Facebook]

Oana Lis: „ Prefer sa stau cu o c***ă la masă decât cu un om rău”

De asemenea, soția fostului edil nu s-a putut abține și a amintit de începuturile relației ei cu Viorel Lis. Ea a fost foarte deranjată de faptul că mulți credeau că este doar o femeie de moravuri ușoare care nu vrea decât banii lui.

Citeste si: Viorel și Oana Lis vor deveni părinți adoptivi. Cei doi au pregătit deja camera copilului

„Cand am inceput sa ies cu Vio, am fost numita c***ă de unii doar pentru ca era o diferenta de vârsta între noi. Pentru mine era ciudat apelativul asta, pentru ca nu ma simțeam c***ă. Și clar, nici nu eram. Doar lumea era inchistata atunci si nu era mediatizarea această puternica ce ne-o da netul…prin care putem sa vedem atatea cazuri…asa că le multumesc net-ului si tuturor femeilor și bărbaților care fac curvasarie adevărată…pe bani, sistematizat, cu multe persoane etc…M-ati scos si pe mine!!! S-au schimbat percepțiile si oamenii…By the way, nu am nimic cu c*****e, mai ales daca sunt asumate. Prefer sa stau cu o c***ă la masă decât cu un om rău, hot și plin de ură”, a mai adăugat Oana Lis.