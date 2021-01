Oana și Viorel Lis aproape că s-au despărțit! Cine e femeia care s-a băgat în relația celor doi

In articol:

Relația Oanei și a lui Viorel Lis, în ciuda gurilor rele, au trecut testul timpului și au devenit una dintre cele mai închegate din showbiz-ul autohton. Deși au trecut prin moment extrem de grele, au înțeles că doar împreună le pot depăși. Astfel, cei doi au au rămas împreună chiar și după mulți ani și chiar și în ciuda diferenței de vârstă dintre ei.

Oana și Viorel Lis, la un pas de despărțire

Recent, pentru un post de televiziune, soția fostului edil al Capitalei a dezvăluit că au fost la un pas de despărire, când o prietenă a încercat să le strice relația.

Deși a fost acuzată în nenumărate rânduri că este cu el doar pentru foloase materiale, Oana le-a demonstrat tuturor că iubirea ei pentruViorel Lis este pe cât se poate de adevărată și sinceră. De-a lungul timpului și în ciuda diferenței mari de vârstă, femeia a avut tot timpul grijă de Viorel. Relația lor a trecut prin multe încercări, însă din toate au ieșit împreună și mai uniți ca înainte.

Recent, blondina a povestit că o prietenă a încercat să o despărtă de soțul ei. Însă încercările acelei femei au fost în zadar, pentru că relația lor era extrem de puternică și așa a și rămas.

Oana și Viorel Lis se iubesc ca-n prima zi!

„Eram cam pe la începutul relației cu Viorel și eram persoane sociale. Ne mergea bine și financiar și Viorel avea un prieten care avea o iubită și ei nu prea aveau bani și am propus să îi invităm noi la mare. Au mers cu noi cu mașina, am plătit noi cazarea, în dorința de a fi mai mulți, de a face și un bine, de a ne distra împreună. Acolo am avut surpriza. Viorel care este o persoană foarte sinceră și spune tot, chiar și chestii care m-au rănit, când am plecat să cumpăr mâncare,… iubita acelui prieten a început să îi spună lui Viorel să aibă grijă cu mine, să nu rămân gravidă, că eu vreau să îl păcălesc, să nu pună nimic pe numele meu. Când am venit acasă, Viorel mi-a spus totul în ziua aia, în apartament”, a povestit Oana Lis, pentru Antena Stars.

Soția fostului primar al Capitalei a povestit că a fost extrem de afectată după acest incident, mai ales după ce a auzit ce spunea despre ea femeia care a încercat să-i despartă.

„Eu eram entuzismată, cu intenții buni. Mi-amintesc că am venit cu pungile cu cumpărături. Nu mai puteam să dorm cu ei în casă. După ce că făcusem un efort financiar, pentru ca puteam să îmi cumpăr eu ceva de banii ăia. Am mai rezistat o singură noapte și apoi ne-am întors la București că nu mai puteam face față tensiunii. (…) Atunci sufeream, plângeam câteva zile, că poate am zis eu ceva sau am făcut eu ceva”, a mai spus aceasta.