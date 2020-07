In articol:

Oana Turcu a mărturisit că este speriată de acest virus și că a încercat să se protejeze și pe ea și pe familia ei cât se poate de mult.

”Fac pe mine de frică, mi-e frică de nu mai pot. De când am auzit primele știri din Italia, pentru că fabrica Ardes este în Italia, iar colegii mei de acolo mi-au povestit și am aflat cum moare lumea pe capete, de atunci sunt într-un stres permanent. Am încercat să stăm acasă cât mai mult. Mulțumesc lui Dumnezeu că în perioada asta am putut să stăm acasă!”, a spus Oana Turcu în interviul de pe canalul de Youtube al lui Cristi Brancu.

Oana Turcu, despre faptul că soțul ei, Cristi Brancu nu mai are emisiune ”Pauza de la Antena a fost de la Dumnezeu”

De altfel, Oana Turcu a făcut o mărturisire șocantă apropo de faptul că soțul ei, Cristi Brancu nu a avut emisiune în această perioadă la Antena Stars.

”Pauza de la Antena a fost de la Dumnezeu! Eu am tot felul de premoniții și înainte să se întâmple toate lucrurile astea cu COVID-ul simțeam că urmează să se întâmple ceva. Iar, în momnetul în care am auzit de primele cazuri în Italia am zis, Doamne fă o minune, fă ceva încât noi să putem să stăm cât mai departe de expunere”, a povestit Oana Turcu.

Oana Turcu a vorbit și cât de mult au stat retrași în această perioadă și cum s-au protejat. Ea a povestit că până acum două săptămâni nu au fost nici măcar la o terasă.

”Să vă spun cum era când Cristi ieșea din casă și se ducea undeva. Înainte să intre se dezbrăca până la chiloți, îți lăsa lucrurile afară. După ce intra în casă se ducea direct la baie, unde făcea duș, inclusiv pe cap se spăla. Apoi, își dădea cu iod în nas. Mi-am distrus mâinile în acea perioadă de la cât dezinfectant foloseam”, a mărturisit Oana Turcu.