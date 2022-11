Oana Zăvoranu va deveni mamă? „O zi fericită și mare pentru mine” Fanii au rămas impresionați de mesajul vedetei

In articol:

Oana Zăvoranu și-a surprins fanii după ultimul mesaj pe care l-a postat în mediul online. Vedeta le-a dat de gândit internauților după ce a scris un mesaj în pe rețelele de socializare prin care ar da de înțeles că este însărcinată.

De câteva zile, Oana Roman a început să posteze în mediul online mesaje prin care mărturisește că regretă enorm atitudinea pe care a avut-o față de mama sa cât timp era în viață. Acum, la distanță de câteva zile, vedeta a împărtășit cu fanii ei că are parte de o mare bucurie, iar aceștia s-au gândit imediat că ar fi vorba despre o sarcină.

Oana Zăvoranu: „E o zi atât de fericita si mare pentru mine”

„Azi stii Tu Doamne de ce e o zi atat de fericita si mare pentru mine. Unele lucruri pot fi impartasite cu voi si o fac mereu cu drag si dezinvoltura care ma caracterizeaza, pentru ca eu nu stiu sa fiu marunta si ascunsa. Daca as fi fost asa poate ca as fi avut mai multe de castigat, sau poate de pierdut…

Citeste si: Cristina Bălan, declarații despre momentele grele prin care a trecut după nașterea gemenilor ei cu sindromul Down- kfetele.ro

Citeste si: Cum arată soția lui Adrian Văncică, personajul Celentano din serialul „Las Fierbinți”- bzi.ro

Dar atunci nu as mai fi fost EU. Regret doar ce ma mahneste profund pe mine ca suflet, inima si caracter cu adevarat…si doar fata de cei care nu meritau nimic din mania si trufia mea,

nu ceea ce am spus sau facut din intamplare la nervi o data sau de cateva ori, vis-a vis de cei care si acum traiesc tot in intuneric si minciuna.

Stiu ce am de facut pentru mine si oamenii care cred in mine si simt ce vine dinspre mine catre ei. Unele lucruri insa nu pot sa le impartasesc, pentru atunci ca nu ar mai putea fi numite taine…si asa trebuie sa ramana. Important e ca sunt de acolo de unde e numai Lumina si Iubire

Avem multe de spus …eu voua si voi mie…Marturie stau zecile de mii de mesaje pentru care nu va pot mulțumi suficient nici daca as face-o o luna, zi de zi…Ceea ce vreau acum e ce contează de fapt”, a scris Oana Zăvoranu pe rețelele de socializare.

Care a fost reacția fanilor?

Fanii Oanei Zăvoranu a luat cu asalt secțiunea de comentarii, trăgând concluzi că ar fi, de fapt, însărcinată, iar stările de sensibilitate pe care le afișează în ultima vreme ar fi o consecință a faptului că urmează să devină mamă.

„Daca esti însărcinată, sarcina ușoară Oana, meriți. Oameni strong mereu se reinventează, renasc din propria cenușă./ Cred ca vine bebe.... Sau a venit deja..../

Opaaa, cred că ai un bebe în burtica, numai atunci poți atinge cerul cu sufletul și sa-ti închipui ca-l atingi și cu mana. M-as bucura sa fie asa./ Cred ca vine un beb si îti doresc tot binele din lume si multe binecuvantari”, sunt o parte din mesajele pe care Oana Zăvoranu le-a primit în secțiunea de comentarii.