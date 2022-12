”Oare să mă duc la doctor?” Cu ce probleme se confruntă Raluka? Artista își îndeamnă fanele să nu-i calce pe urme, pentru a nu suferi

In articol:

Raluka este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, cu o carieră de ani buni și un succes răsunător. Motiv pentru care concertele, evenimentele și emisiunile la care participă nu sunt deloc puține, agenda artistei fiind mereu plină.

Tocmai de aceea, uneori, viața de artist poate fi și grea, mai ales când impune ore la rând de filmări ori drumuri prin țară.

Raluka: ”Încă am două degete de la picioare amorțite”

Așa se face că acum, pe Instagram, acolo unde ține mereu legătura cu fanii săi, deloc puțini la număr, Raluka s-a plâns acestora de problemele pe care le are de câteva săptămâni.

În urmă cu trei săptămâni, alături de alți colegi de breaslă, Raluka a luat parte la unele filmări ce se vor difuza în noaptea dintre ani.

Fiind programat un show de durată, înregistrarea acestuia a ținut două zile, timp în care vedetele au fost nevoite să arate ca scoase din cutie.

Raluka s-a confirmat, doar că acum urmările sunt dureroase. Vedeta s-a plâns pe Instagram de faptul că din ziua filmărilor se confruntă cu o problemă pe care nu știe cum să o rezolve.

Mai exact, din cauza pantofilor cu toc purtați la filmări sau, mai bine zis, din cauza faptului că nu au fost comozi, încă are degetele de la picioare amorțite.

Ea spune că este conștientă că acest lucru nu este normal, doar că nu știe ce să facă într-o astfel de situație: să meargă la doctor sau să aștepte pur și simplu ca amorțeala să dispară?

”Mi-am dat seama că eu încă am două degete de la picioare amorțite, după filmarea de Revelion, care se întâmpla acum trei săptămâni. Nu cred că e normal, nu, să mai am pernuțele de la două degete amorțite pentru că am stat pe tocuri două zile non-stop. Dar chiar și așa, oare e în regulă sau să mă duc la un doctor? Sau să aștept să se dezmorțească ele de la sine?”, a spus Raluka pe pagina sa de Instagram.

Ulterior, trecând printr-o asemenea situație, cântăreața a venit cu un sfat pentru doamnele și domnișoarele care o urmăresc.

Pentru că se apropie sărbătorile de iarnă, iar ținutele tuturor trebuie să fie cochete, Raluka le îndeamnă pe femei să aibă grijă ce vor încălța și să fie atente la calapodul ales, pentru a fi unul cât mai confortabil.

”Ideea este să vă alegeți și voi calapod potrivit pentru voi, mai ales de sărbători și în cazul în care urmează să stați mult pe tocuri, fetelor. Să vă fie comode încălțările, că altfel pățiți ca mine și nu e neapărat drăguț să nu-ți simți pernuțele de la degete”, a mai spus vedeta.