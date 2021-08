Raluka, despre drumul spre celebritate! Peste ce obstacole a trecut: „Am muncit din greu”

Raluka [Sursa foto: Instagram] 22:59, aug 4, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Raluka este una dintre cele mai apreciate artiste din România, însă pentru a ajunge până aici a avut de parcurs un drum lung, greu și anevoios. Vedeta a reușit să se facă remarcată în urmă cu mai mulți ani, iar de atunci este prine artistele preferate de români.

Raluka: „Cântam pe casa scării alături de câţiva copii”

Multe melodii de-ale ei au reușit să doboare topuri muzicale, dar puțini știu de unde a început ea.

Raluka a început să cânte dintr-o joacă, în scara blocului, iar o rudă care a auzit-o și-a dat seama de potențialul uriaș pe care îl avea, așa că a îndemnat-o pe mama artistei să o trimită la o școală de canto. Încă de la o vârstă fragedă și-a demonstrat talentul și și-a croit drum printre greii industriei muzicale din România.

„Cântam pe casa scării alături de câţiva copii, m-a auzit iubitul surorii mele şi i-a spus mamei mele că ştiu să cânt frumos – cred că mă ajuta şi acustica atunci – şi că ar trebui să mă dea la o şcoală de muzică. După aceea au urmat festivaluri, concursuri şi chiar concerte.

Primul a fost la 12 ani, am cântat la o nuntă. După ce am terminat şcoala, am venit la Bucureşti, am participat la o emisiune-concurs pe care nu am câştigat-o şi da, am fost în faţa unui juriu. Dar asta nu m-a demoralizat, din contră, m-a motivat. La scurtă vreme după asta, am început colaborarea cu DJ Sava. Restul poveştii o ştiţi”, a povestit Raluka, pentru okmagazine.ro.

„În timp, apar şi rezultatele, mai ales cele financiare”

Cântăreața provine dintr-o familie modestă și a fost obișnuită de mică cu munca. Ea spune că acest lucru a întărit-o și a slefuit-o ca om în societate.

Raluka spune că este capabilă să se descurce în situații grele de una singură și se consideră o femeie puternică și răbdătoare.

„Da, am avut şi momente bune şi momente mai puţin bune. Am crescut într-o familie modestă, am muncit din greu şi cred că asta m-a ajutat, deoarece sunt capabilă să mă descurc în orice situaţie. Nu este confortabil, dar trebuie să fii puternic şi răbdător. În timp, apar şi rezultatele, mai ales cele financiare”, a mai dezvăluit artista.