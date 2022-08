Obiceiul ciudat pe care îl are Nicole Cherry! "Nu port de obicei" Din cauza asta, a avut o întâmplare stânjenitoare la un concert

In articol:

Nicole Cherry este una dintre cele mai iubite cântărețe din România. Anul trecut a rămas însărcinată, de curând dând naștere unei fetițe superbe, pe nume Anastasia. Împreună cu iubitul ei, Florin Popa, sunt foarte fericiți că au devenit părinți și abia așteaptă să vadă cum va arăta viața lor de acum încolo.

Obiceiul neobișnuit pe care îl are Nicole Cherry

Deși nu a vorbit până acum public despre aceste lucruri, recent, în emisiunea online moderată de Selly, cântăreața a rememorat un moment ce nu a pus-o deloc într-o lumină bună. Inițial, dorind să vadă dacă lumea crede sau nu ce spune, Nicole Cherry a menționat că, din neatenție, și-a lăsat un sân la vedere. Cu această ocazie a dezvăluit și că, de obicei, nu poartă...sutien. Acesta este obiceiul mai puțin știut al vedetei.

„La un concert, mi s-a dezvelit un sân pe scenă. Nu știu cum să explic. S-a întâmplat pur și simplu. Cântam ”Vara mea”, dansam, acolo am parte și de coregrafie și era vară. M-am agățat de o brățară, aveam o brățară de la o fetiță și... nu purtam sutien. Nu port de obicei. Nu-mi dau seama dacă a văzut cineva. Știu eu că s-a văzut”, a declarat Nicole Cherry.

Nicole Cherry, incident neprevăzut pe scenă

Ulterior, după ce Selly și invitații ei nu s-au arătat încrezători în spusele sale, Nicole Cherry a dat cărțile pe față și a povestit cum au stat, de fapt, lucrurile. Artista spune că întâmplare este una adevărată, chiar și-a lăsat un sân la vedere, schimbate fiind doar unele mici detalii ale povestirii.

Cum ar fi faptul că incidentul nu s-a petrecut pe scenă, ci lângă scenă și că altul a fost motivul goliciunii sale.

”Este adevărat, dar am schimbat puțin datele problemei. Eram lângă scenă, nu pe scenă. Nu aveam brățară, mi se prinsese părul în ochelari și când am vrut să scot ochelarii, am dat părul într-o parte și tricoul fiind mult prea scurt, ridicând brațele prea sus, nu mi-am dat seama și atunci s-a văzut”, a mărturisit Nicole Cherry, în vloggul lui Selly.

