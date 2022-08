Obiceiul „rușinos” pe care îl are Emily Burghelea în fiecare dimineață. Face asta de ani de zile: „Nu știu dacă este ceva normal, însă îmi face plăcere”

In articol:

Emily Burghelea este una dintre cele mai populare vedete de la noi, având o mare comunitate în mediul online.

Pentru fanii ei, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” este non stop activă pe rețelele de socializare, acolo unde face publice și cele mai personale aspecte ale vieții sale.

Emily Burghelea nu se poate dezlipi de biberonul cu cafea

De exemplu, recent, pe pagina sa de Instagram, Emily Burghelea le-a făcut fanilor o dezvăluire la care nimeni nu s-ar fi așteptat.

Blondina a recunoscut că a căpătat un obicei ieșit din comun, dar la care nu vrea să renunțe, fiind ”plăcerea sa vinovată”.

Deși mulți au crezut că prezentatoarea s-a ales cu această plăcere după ce a devenit mamă, Amedea jucând un rol important, se pare că lucrurile, de

fapt, nu stau deloc așa.

Multă vreme, fosta concurentă de la Kanal D a purtat aparat dentar, fapt pentru care, atenție, acum bea cafeaua cu biberonul.

Da, ați înțeles bine, Emily spune că a ajuns să practice acest mod de a-și savura cafeaua pentru a nu-și păta dinții. Fiind o împătimită a unei danturi perfecte, dar și albe, dar și pentru că s-a ales cu o sensibilitate a dinților după ce a renunțat la aparatul dentar, Emily a încercat mai multe metode până să o găsească pe cea ideală.

Astfel că și azi, vedeta umblă cu un biberon de cafea în geantă și spune că are dinții de un alb imaculat. În acest mod îmbină utilul (de bea cafea zilnic) cu plăcutul (de a avea dinți perfecți).

„Eu îmi beau cafeau cu biberonul și vă zic și de ce. Eu am purtat foarte mult timp aparat dentar. Și în momentul în care porți aparat dentar, cine a purtat știe, dacă bei cafea normal ți se murdăresc brackets. Ei se îngălbenesc și trebuie să îți schimbi elasticele, în fine, este foarte urât. Și am învățat schema asta. Dacă bei cafeaua cu biberonul, cafeaua ajunge direct în gât. Și practic nu ți se mai murdăresc dinții. Acum am scăpat de aparatul dentar, însă am o obsesie pentru dinții albi. Și nu pot să îmi mențin dinții albi decât apelând la diverse trucuri. Acum am descoperit și o pastă care albește dinții, dar în același timp eu m-am obișnuit să îmi beau cafeaua cu biberonul. Nu știu dacă este ceva normal sau anormal, însă îmi face plăcere. Chiar îmi face mare plăcere.”, a mărturisit Emily Burghelea, pe pagina sa de Instagram.