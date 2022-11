Odeh de la Casa Iubirii îi dă peste nas Grațielei! După ce ea și-a refăcut viața, și-a prezentat și el noua iubită: “Față de fosta relație, nu sunt terorizat” | EXCLUSIV

In articol:

Odeh, fost concurent în Casa iubrii, a uitat-o pe Grațiela și a vorbit despre noua lui relație. Invitat alături de iubita lui, Andreea, în emisiunea Culisele iubirii, prezentată de Bianca Comănci, cei doi au povestit cum s-au cunoscut, cum și-au început relația, dar și ce planuri de viitor au.

Odeh, dezvăluiri despre noua relație

Odeh a declarat că actuala lui iubită este o fată cuminte, că se completează și că și în relația lor există mici certuri. Andreea a menționat că apreciază la Odeh că este foarte atent și grijuli, că părinții ei îl plac și că în viitor se vede soția lui.

Odeh și Grațiela sunt istorie. Cei doi și-au găsit parteneri noi de cuplu și i-au prezentat, pe rând, în platoul WOWbiz. Odeh a vorbit despre iubita lui, pe nume Andreea, de care se declară absolut îndrăgostit.

"Andreea: Suntem împreună de când s-a terminat fosta relație, de prin septembrie. Ne știam dinainte de emisiune, de la un fost loc de muncă. Am știu dintotdeauna că suntem compatibili, dar nu am avut nimic serios. Eu din prima am simțit ceva și știam că la un moment dat o să fie al meu. Era mai vagabonțel așa un pic.(...) Îi ofer libertate. Sunt de părere că orice bărbat are aventuri.

Odeh: Am simțit o conexiune cu ea, pentru că ea mă înțelege, față de toată lumea. Față de fosta relație, nu sunt terorizat.", au spus cei doi.

Odeh desființează cuplul Grațielei

Odeh a urmărit apariția Grațielei, alături de noul iubit și a ținut neapărat să comenteze. Din păcate, nu a fost prea impresionat și a făcut o comparație între el, fostul, și actualul.

"Am văzut și participarea lor la această emisiune și am râs rău. Nu am nimic cu băiatul, dar nu mi s-a părut că e focul ăla. Se vede că e prea cuminte, nu face nimic. Grațiela este persoana care are nevoie de adrenalină în viața ei, să trăiască intens. Cu mine a avut parte, dar nu mai suportam eu multe chestii. Nu poți să o ții așa langa. Să mă trezesc în fiecare dimineață cu 60 de apeluri? A zis băiatul ăla că îi dădea telefonul. Mie nu mi se pare ok. Frate, ești bărbat până la urmă.(...) Ele sunt foarte diferite, lui Grați îi place să atragă atenția, să facă pe nebuna, televiziunea, să fie sus pe mese.", a mărturisit Odeh, la Culisele Iubirii.

