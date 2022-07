Odeh, primele declarații după ce a fost descalificat din Casa Iubirii! Ce se întâmplă, acum, între el și Grațiela? "Ne-am cunoscut altfel" | EXCLUSIV

In articol:

Odeh a făcut primele declarații după descalificarea lui din Casa iubirii. Prezent prin intermediul skype-ului în emisiunea Culisele iubirii prezentată de Bianca Comănici, Odeh a vorbit despre relația lui cu Grațiela, dar și cu foștii săi colegi din Casa iubirii.

Radu, mărul discordiei dintre Grațiela și Odeh?

Odeh vorbește despre celelalte cupluri din show, dar și despre certurile lui cu Sorin și cu Radu.

Înainte de a-l întâlni pe Odeh, Radu a fost cel care a apucat să intre în inima Grațielei. Acesta l-a tot șicanat pe Odeh, încercând să provoace tensiuni în relația lui. Odeh susține că Radu nu mai este îndrăgostit de Grațiela, actuala lui iubită, însă nici nu îi convine că sunt fericiți.

"Radu îmi bătea apropouri să mă atace la orgoliul meu de bărbat, să îmi spună că el deja s-a pupat cu Grațiela, la modul că știe cum e. Să mă atace. Nu știu dacă a fost pentru content sau ce a vrut să facă acolo. A vrut cumva să intervină între noi. La un moment dat am avut o ceartă cu Grați, iar Radu a vrut să ni se alăture, să discute cu noi. Nu cred că o mai place pe Grațiela, dar poate pentru emisiune, mai voia să dea câte o înțepătură acolo.", a declarat Odeh.

Odeh, adevărul despre relația cu Grațiela, în afara competiției

Din cauza faptului că a încălcat reglementul emisiunii, împreună cu iubita lui, Odeh a fost descalificat din Casa Iubirii. Acum, cei doi au parte de momente singuri, în afara camerelor de filmat și departe de ochii curioșilor. Oare au rămas împreună? Sau lucrurile nu merg la fel de bine și în afară? Odeh a mărturisit totul despre el și Grațiela.

"Lucrurile s-au schimbat odată ce am ieșit din emisiune. Ne-am cunoscut și altfel. În emisiune ai anumite tracuri peste care nu poți să treci oricât ai vrea tu. Când ești în fața camerei nu poți să vorbești cu o persoană așa direct cum vorbești afară. De când am ieșit din emisiune am stat mai mult de vorbă cu Grați, ne-am cunoscut, ne-am plimbat, ne-am înțeles bine, am avut și certuri ca fiecare. Dacă stau să mă gândesc, chiar nu am frici. O știu pe ea mai nebună, dar îi simt dorința pentru relația noastră și asta îmi dă încredere în noi.", a mai spus Odeh, în emisiunea difuzată pe canalul de YouTube WOWnews.