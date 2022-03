Oficial rus, declarație halucinantă, la o lună de la atacul lui Putin: ”Viața revine la normal în teritoriile din Ucraina”

Situația din Ucraina pare că este văzută altfel de liderii ruși față de cum o vede o lume întreagă în acest moment. Cel puțin asta reiese din cele mai recente declarații venite din partea celui care lucrează cu Putin.

Pe 24 februarie, Vladimir Putin ordona un atac fără precedent față de țara condusă de Volodimir Zelenski. Din acel moment, situația din Ucraina este una critică. Multe orașe au fost bombardate și complet distruse, milioane de oameni au părăsit țara, sute de mii supraviețuiesc în frig și fără hrană, există civili și militari care

au murit și lista relelor făcute de liderul de la Kremlin poate continua.

Însă, de cealaltă parte a taberei, din Rusia, ceea ce se întâmplă în Ucraina nu este ceva de înspăimântat. În cadrul unei conferințe de presă, un oficial de la Kremlin a avut acum o reacție de-a dreptul șocantă.

Cea care consideră atacul armat al lui Putin drept o ”operațiune militară specială”, așa cum spune și președintele rus despre faptele sale, Maria Zakharova, susține că acțiunea armată din Ucraina se desfășoară conform planului inițial, iar obiectele stabilite vor fi atinse.

Mai mult decât atât, rusoaica Maria, având funcția de purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Rusiei, a vorbit și despre situația umanitară din țara bombardată de ruși.

Oficialul susține că statul invadat în urmă cu o lună de soldații țării sale începe acum să își recapete suflul de altădată. Concret, în declarația uluitoare a Mariei Zakharova se regăsește următoarea expresie: ”viața revine la normal”.

”Viața revine la normal în teritoriile deja eliberate de naționaliști”, a afirmat Maria Zakharova, conform unui mesaj postat pe Twitter de Guvernul de la Moscova.

În urma declarațiilor contorversate făcute de purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Rusia, internauții s-au arătat extrem de revoltați.

Unii nu înțeleg ce înseamnă ”normalitate” pentru statul rus, în timp ce alții susțin că declarațiile oficialului pot avea la bază doar o singură explicație: consumul de substanțe interzise.

”În opinia dumnevoastră, normal înseamnă, în termeni rusești, deportarea a 6.000 de oameni din Mariupol?”, ” Mă bucur să văd că doamna Zakharova are încă o rezervă de substanțe interzise”, sunt reacțiile unor cetățeni.

