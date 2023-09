Oficialul lui Sepsi a spus lucrurilor pe nume după eliminarea din Conference League! Attila Hadnagy: „Mi s-a părut un arbitraj ostil pentru noi, a avut un plus echipa gazdă”

In articol:

Meciul din tur a fost încheiat cu scorul de 2-2 la Sfântu Gheorghe, iar soarta elevilor lui Liviu Ciobotariu a fost decisă în cea de-a doua manșă, unde covăsnenii au fost eliminați de gruparea din Norvegia, la capătul unei duble în care au demonstrat că sunt o echipă puternicp.

Attila Hadnagy, oficialul celor de la Sepsi OSK, a ținut să critice foarte aspru maniera în care partida a fost arbitrată. Fostul jucător al celor de la FC Brașov și Sepsi s-a axat mai ales pe golul anulat al lui Marius Ștefănescu, la 2-3, anulat pentru ofsaid.

Attila Hadnagy: „Mi s-a părut un arbitraj ostil pentru noi, a avut un plus echipa gazdă”

„Sincer, sunt dezamăgit! Am fost aproape de calificare, dar golul lor, al doilea, mi se pare din offside. Golul nostru, al lui Ştefănescu, anulat, nu mi se pare din offside. Am văzut reluarea, nici nu s-a tras linie, mi s-a părut un arbitraj ostil pentru noi, a avut un plus echipa gazdă. Am făcut un meci bun din minutul 30, până atunci ne-a cam fost frică.

Un dezavantaj a fost şi terenul, dar ne-am revenit, suntem o echipă importantă, devenim o echipă bună. Asta e, mergem înainte! Din păcate s-a greşit, dacă se lăsa golul trei al nostru, cred că ne calificam la penalty-uri!

Noi ne plângem de VAR-ul din ţară, dar ajungem în Europa şi şi aici sunt greşeli foarte mari. A decis rezultatul ce s-a întâmplat în seara asta. Cele 10-15 la sută s-au dat gazdelor, golul lor al doilea a fost din offside, la golul nostrual treilea nu a fost offside” , a declarat Hadnagy, potrivit Prima Sport.

Sepsi a fost aproape de penalty-uri

Norvegienii au deschis scorul în meciul de la Bodø, însă arbitrul a decis anularea golului lui Amahl Pellegrino, după consultarea cu camera VAR. În cele din urmă, tot gazdele au modificat afișajul de pe tabelă în minutul 23 al partidei, prin Sondre Sørli și de această data golul a fost validat. După doar 5 minute de la prima reușită, gazdele au dublat avantajul grație fotbalistului Amahl Pellegrino, protagonistul golului anulat.

Sepsi a reacționat pe măsură și a redus din diferență în minutul 42 prin reușita lui Isnik Alimi, pentru ca după pauză, chiar în primul minut, covăsnenii să egaleze după un șut senzațional al lui Roland Varga. Din acel moment, scorul a rămas egal până la finalizarea timpului regulamentar. În minutul 99, Nicolae Păun a comis un henț în careu și astfel s-a dictat lovitură de la punctul cu var. Același Amahl Pellegrino a reușit să transforme, marcând golul calificării norvegienilor în grupele UEFA Europa Conference League.

Sepsi a avut șansa să egaleze în minutul 101 prin Marius Ștefănescu, dar golul a fost invalidatat de VAR, același Ștefănescu fiind eliminate în minutul 120+1, văzând al doilea galben după ce s-a lăsat cuprins de furie și l-a împins pe goalkeeper-ul advers.

Din păcate, Românie rămâne fără echip calificată în grupele unei competiții europene, după ce Farul Constanța și Sepsi OSK au ratat calificarea joi seara, 31 august.