Cum a reacționat presa din Ungaria după Sepsi OSK - Bodo/Glimt: „Norvegienii au înscris de două ori de nicăieri”

Cele două echipe s-au confruntat în manșa tur a play-off-ului UEFA Europa Conference League, pe stadionul din Sfântu Gheorghe. După ce au fost conduși de două ori, covăsnenii nu s-au lăsat bătuți și au revenit în joc, finalizând partida 2-2.

Cum a reacționat presa din Ungaria după Sepsi OSK- Bodo/Glimt

În finalul partidei, jurnaliștii maghiari au ținut să scrie despre evoluția echipei dirijate de Liviu Ciobotariu: „Sepsi a fost mai bună, dar cele două goluri au fost suficiente doar pentru o remiză”, au titrat cei de la Nemzeti Sport.

„Cu o oră și jumătate înainte de start, o furtună uriașă a trecut peste Sfântu Gheorghe și, deși cerul a început să se limpezească la start, pe teren era multă apă, ceea ce le-a îngreunat fotbaliștilor jocul.

Sepsi a jucat mai bine decât oponenții noștri. Norvegienii au înscris de două ori de nicăieri. Sepsi a înscris din două penaly-uri, iar meciul s-a terminat 2-2”, au mai scris jurnaliștii maghiari.

Sepsi OSK – Bodo/Glimt 2-2

Faris Moumbagna a deblocat tabela în minutul 19, iar Sepsi a revenit în joc abia în a doua jumătate a meciului, când Isnik Alimi a restabilit egalitate în minutul 48, imediat după ce jucătorii au ieșit de la pauză, dintr-o lovitură de la punctul cu var.

În minutul 69, Patrick Berg a înscris și a pus-o pe Bodo/Glimt iarăși în avantaj, dar care nu a durat mult.

a reușit să transforme o altă lovitură de pedeapsă și a blocat tabela de marcaj la 2-2, în minutul 81.

Sepsi OSK [Sursa foto: Instagram Sepsi OSK]

Declarația lui Mihai Stoica după ce a văzut performanța covăsnenilor

După ce a urmărit meciul, Mihai Stoica, președintele Consiliului Administrativ al FCSB, a remarcat buna funcționare a echipei pregătite de Liviu Ciobotariu, având mari șanse la calificarea în grupele UEFA Europa Conference League.

Oficialul „roș-albaștrilor” compară situația celor de la Sepsi cu a celor de la Aktobe, împotriva norvegienilor: dupa un egal acasă, s-au impus în deplasare.

„Dincolo (n.r.- la Sepsi OSK – Bodo/Glimt) m-am uitat mai puţin, dar cred că va fi complicat pentru Sepsi. Bodo/Glimt are prezenţe în Europa, în ultimii ani, iar asta contează. Am văzut ocazii bune ale celor de la Sepsi. Cum au făcut în Kazahstan, de ce nu ar repeta şi în Norvegia? Norvegienii nu sunt la nivelul danezilor. Are şanse Sepsi, mai mici, dar are şanse”, a spus Mihai Stoica, potrivit OrangeSport.