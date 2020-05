In articol:

Culmea, Olivia Steer pare să vrea să fie în relații bune cu omul de afaceri care a făcut un gest fără precedent în lume și, mai mult, a uitat cum, de-a lungul timpului, Viorel Cataramă a făcut-o praf.

”Tot ce îmi doresc e să urmăresc, cum va lupta eroul (acum că și-a descoperit vocația mitică) cu toți balaurii corupției și minciunii și cum îi va învinge pe toți. Cu sufletul la gură, vreau să urmăresc. Vreau să vad, în sfârșit, o poveste adevărată, demnă de formula clasică actualizată: "Va fi odată, cum a mai fost odată, demult, ... de cînd se luau de gât lupii cu mieii de se sărutau, înfrățindu-se" și așa mai departe și așa mai departe... Viorel Cataramă mi-a câștigat categoric atenția. Și respectul!”, a mai scris Olivia Steer pe contul de socializare.

Cu toate acestea, nu cu foarte mult timp în urmă, Viorel Cataramă o făcea praf pe Olivia Steer pentru lucrurile pe care le promovează în spațiul public. Mai mult decât atât, considera că premiile primite de Olivia Steer la o gală, una dedicată sănătății, sunt de-a dreptul absurde. ”Premierea Oliviei Steer este o MARE și NEFERICITĂ greșeală care trebuie corectată. Prin opoziția la mamografii și la vaccinări, acest personaj arată că nu are nimic de a face cu ideea de sănătate. Cei care i-au acordat premiul sunt IRESPONSABILI!”, a notat, public, pe contul săun de doscializare, Viorel Cataramă.

Viorel Cataramă este convins că autoritățile au abordat greșit criza coronavirusului: ”Prețul este prea mare și nu se justifică”

”În lume, față de acest virus, sunt două metode de combatere: metoda izolării și metoda imunizării de grup. Chiar din momentul în care s-a decretat, sau s-a intenționat decretarea stării de urgență, eu am fost singura persoană din spațiul public care am militat pentru utilizarea metodei imunizării de grup. Care înseamnă că oamenii își continuă activitățile, munca, își păstrează drepturile și libertățile fundamentale și numai persoanele vulnerabile sunt protejate cu adevărat, de toată lumea, inclusiv de stat. Celelalte persoane sunt îndrumate, sfătuite, consiliate, etc, dar nu se întâmplă nimic grav din punct de vedere economic. Aceasta era metoda de urmat dintr-un motiv foarte simplu: astăzi ni se spune că ieșim din starea de urgență și că trebuie să facem următoarele lucruri: să ne spălăm de câteva ori pe mâini și pe dinți, să purtăm mască, să păstrăm distanța... Păi asta puteam să o facem și acum două luni. Nu trebuia să falimentăm România ca să facem ce trebuia să facem acum două luni. (...) Virusul există și, oficial, niciun vaccin nu există și, anul acesta, nici nu va fi descoperit. Adică am stat două luni degeaba în casă și când ieșim din casă ne întâlnim cu același inamic și în proporție de 90-95% nu vom avea nimic. (...) Noi începem imunizarea de grup de vineri. Sistemul medical este la pământ în România. Dar de ce? Pentru că, timp de 30 de ani, românii au votat numai structuri mafiote care au devalizat toate sistemele, inclusiv cel medical, și care au vândut România aproape pe nimic străinilor. Acum românii ajung să plătească nota de plată pentru ce au făcut timp de 30 de ani. Devalizarea sistemului medical s-a făcut conștient de persoane care au beneficiat de informații și care au avut acces la putere. Astăzi, la fel ca și acum două luni, sistemul medical este la pământ”, explică omul de afaceri.

Mai mult decât atât, Viorel Cataramă nu se ferește să arate consecințele pe care, consideră el, le vom suporta foarte greu, pe termen lung.