OMS avertizează întreaga lume să ia în serios variola maimuței. Ce spun experții despre o posibilă epidemie: „Este o diferență semnificativă între variola maimuței și variola umană, care a fost eradicată” | EXCLUSIV

Creșterea numărulu de cazuri a luat prin surprindere autoritățile sanitare de pe continent.

Dr. Adrian Marinescu: „Transmiterea de la om la om se face într-o mică măsură și presupune un contact nemijlocit și prelungit.”

Marea Britanie este focarul principal cel mai apropiat de Europa, însă, până acum, doar Belgia a anunțat măsuri de carantinare a persoanelor infectate cu variola maimuței.

Până acum, peste 80 de cazuri au fost identificate în Europa, SUA, Canada, Australia și Israel. Cazurile de variola maimuței au identificate, în general, în trecut în părți izolate din Africa de Vest. Această boală nu se răspândește ușor printre oameni și simptomele sunt, de obicei, ușoare. Majoritatea bonavilor se vindecă în câteva săptămâni.

Nu este clar de ce virusului variolei maimuței s-a răspândit mai rapid în ultima vreme. O posibilă explicație ar fi o mutație a virusului, însă, cel mai probabil, virusul a găsit condițiile prielnice pentru a se înmulți, potrivit specialiștilor.

„Transmiterea de la om la om se face într-o mică măsură și presupune un contact nemijlocit și prelungit. Aici vorbim de focarul de familie, vorbim de fluidele corporale și inclusiv de îmbrăcămintea persoanei infectate. Riscul cel mai mare de a transmite îl are persoana infectată în momentul în care are erupția cu vezicule, într-un interval care merge până la 3 săptămâni. În Belgia, se vorbește de carantină pentru persoanele confirmate cu variola maimuței pentru o perioadă de 21 de zile. Sunt două tulpini, cea din Africa de Vest, care are o mortalitate de sub 1%, și cea din Congo, cu cazuri izolate, care are o mortalitate spre 10%. Tulpina din Africa de Vest este responsabilă pentru cele mai multe dintre cazuri”, a precizat Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, din București.

Vaccinul pentru variola umană este eficient și împotriva variolei maimuței, așa că mai multe țări care au identificat cazuri pe teritoriile lor au început să facă rezerve. Adrian Marinescu vede această acțiune ca pe una prematură, în condițiile în care niciunul dintre cazuri nu prezintă o formă gravă a bolii.

„În primul rând, contează normele de igienă, evitarea contactului cu o persoană bolnavă, mai ales dacă are o erupție cu vezicule, pentru că nu știm dacă este vărsat de vânt, variolă sau orice altceva. Legat de vaccin, vorbim deocamdată doar despre posibilitatea de a folosi vaccinul pentru variola umană, cu o protecție, așa cum ne spune OMS, de peste 80%. Vom discuta despre această situație dacă, într-adevăr, vom avea o creștere a numărului de cazuri. În momentul de față, vorbim despre vaccin doar dacă mergem într-o zonă endemică”, a adăugat Adrian Marinescu.

Dr. Adrian Marinescu: „În acești zeci de ani de care vorbim, la nivelul Africii au fost doar situații endemice.”

Printre simptomele variolei maimuței se numără febra, durerile musculare, oboseala și, în forma avansată a bolii, vezicule pe față, mâini și picioare. Până acum, niciun caz nu a fost confirmat pe teritoriu României.

„Este o diferență semnificativă între variola maimuței și variola umană, care a fost eradicată. Dintre cei care fac infecția virală, majoritatea înseamnă forme ușoare și medii, care nu ridică probleme, nu creează sechele și duc la deces. Știm de acest virus din 1958. În 1970, în Congo, a fost primul caz de infecție virală la om. De atunci și până în prezent, vorbim de câteva mii de cazuri, la nivelul continentului african, mai exact în Africa de Vest. Ce e diferit, în momentul de față, este că există o ușoară creștere a numărului de cazuri din afara Africii. Vorbim despre SUA și Europa, vorbim despre 100 de cazuri cu totul, cel puțin deocamdată. Când există o avertizare din partea OMS, normal că putem evidenția mai multe cazuri decât în mod normal. În acești zeci de ani de care vorbim, la nivelul Africii au fost doar situații endemice, în niciun caz mai mult”, le-a mai spus Adrian Marinescu jurnaliștilor WOWbiz.