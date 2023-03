"Omul a scos direct cuțitul" Momente de panică pentru Doina Teodoru. Ea și întreaga echipă au fost la un pas de a fi atacați în timpul filmărilor. Au scăpat ca prin urechile acului

In articol:

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu fac parte din actualul sezon al show-ului ce se desfășoară în America, un loc mult mai periculos decât cele în care s-a filmat în sezoanele trecute.

Lucru confirmat de producătoarea emisiunii, de Irina Fodor, cea care se află la cârma show-ului, fiind și ea de multe ori în pericol, dar și de concurenți.

Doina Teodorul, moment tensionat în America

Ultima destăinuire șocantă în acest sens venind acum chiar de la Doina Teodoru. Iubita lui Cătălin Scărlătescu a avut parte de un șoc în timpul filmărilor.

La lăsarea serii, când trebuia să își caute un loc de dormit, actrița, căci, așa cum spunea regulamentul probei la care se aflau, s-a separat de chef pentru 24 de ore, se afla încă pe străzile orașului pentru a găsi un adăpost.

Moment în care, din neant, reportera care o însoțea a avut parte de un incident. De nicăieri, un bărbat a urmărit-o, făcând-o, de frică, să abandoneze filmările și să se retragă în curtea unei familii din zonă.

„Am auzit o bușitură, m-am întors și am văzut o bicicletă trântită. Am văzut-o pe Alexandra, reporterul nostru, care era foarte aproape de un bărbat. După care am văzut-o pe Alexandra că a făcut câțiva pași în spate, bărbatul s-a dus către ea, iar ea a fugit spre o casă unde era o familie… Ceva sinistru”, a povestit Doina Teodoru, la un post de televiziune.

Ulterior, ajunsă în mașina de producție, alături de Doina Teodoru, căci i-au fost întrerupte căutările pentru cazare, și ceilalți colegi, reportera a povestit coșmarul prin care a trecut.

Momente de panică pentru Doina Teodoru [Sursa foto: Captură video Antena 1 - America Express]

Dar nu înainte să blocheze ușile mașinii, să părăsească locul și să apeleze la serviciile de securitate pe care le aveau la dispoziție pentru filmările din America.

Tânăra spune că a fost la un pas de a fi rănită de bărbatul respectiv, care, fără vreun motiv anume, a scos un cuțit din buzunar și a urmărit-o pe stradă, amenințând-o.

„Haideți în mașină acum! Omul avea un cuțit! Închideți ușile! Sunați la securitate! Omul a scos direct cuțitul, a aruncat bicicleta jos și s-a ținut după mine. A venit cu cuțitul spre mine!”, a fost reacția reporterului în cauză.