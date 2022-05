Omul văzut drept cel mai bogat demnitar al guvernului Ponta vorbește despre regretele din politică. Valentin Șoneriu: „Nu vreau să fiu niciodată șantajat” | EXCLUSIV

In articol:

De la intrarea lui în politică, în 2007, Valentin Șoneriu a ocupat de două ori funcția de secretar de stat în guvernul Ponta, până la finalul lui 2015, și a trecut prin două partide, PNL și ALDE.

Valentin Șoneriu: „Astăzi cred că foarte mulți oameni de afaceri politici n-au fost nimic înainte.”

În ultimii ani, acesta a decis să părăseacă mediul politic cu totul pentru a se concentra mai mult pe afaceri și pe domeniul său preferat, Horeca.

Valentin Șoneriu și-a început cariera în afaceri, în 2004, prin preluarea afacerii de familie CarmOlimp, unul dintre cei mai mari producători de cărnuri din județul Brașov. După intrarea în PNL, în 2007, s-a ridicat de la nivelul Consiliului Județean Brașov până la poziția de secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurarale, în guvernul Ponta, pe care a ocupat-o până la finalul lui februarie 2014. Din decembrie 2014 și până în 13 noiembrie 2015, acesta a fost secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene. Șoneriu este de părere că oamenii care au reușit să construiască afaceri prin puterile lor ar trebui să aibă un loc la masa politicului, dar, după mai mulți ani petrecuți în politică, este convins că acel loc

ar trebui să fie unul mai mult consultativ.

„Atât timp cât sunt oameni de afaceri care nu au fost construiți ca oameni de afaceri prin politică sunt foarte benefici. Astăzi cred că foarte mulți oameni de afaceri politici n-au fost nimic înainte. Acolo se face confuzia între un antreprenor real și un antreprenor care a reușit să devină antreprenor ulterior intrării în politică. România are o resursă puternică de oameni de afaceri cu experiență multă în domeniile lor, poate și cu relații internaționale foarte puternice, care ar putea aduce un beneficiu. Nu știu dacă neapărat prin intrare în politică. Un politician este, în fiecare țară, un profesionist în sine. Ai nevoie de anumite abilități ca să fii politician. Faptul că ești antreprenor nu înseamnă că poți să fii un politician bun și atunci cred că ar trebui implicat mediul antreprenorial mult mai mult în actul politic, dar poate prin altă formă, prin dialog, dar nu doar de fațadă. Toate guvernele spun că vor să implice mediul de afaceri, dar, în final, este o poveste care acoperă un drum care este deja stabilit”, a declarat Valentin Șoneriu pentru WOWbiz.ro.

Valentin Șoneriu: „N-am avut niciodată un contract cu statul.”

După ce guvernul Ponta a demisionat și Șoneriu s-a retras din poziția de secretar de stat, acesta s-a întors la politica de la nivel local, în Brașov, de data aceasta ca membru ALDE. În 2016, Șoneriu s-a întors în PNL, însă contextul politic l-a făcut, între timp, să își dorească să iasă cu totul din domeniu când și-a dat seama cât de dificil este să aduci schimbări în aparatul de stat. Deși la vremea în care era în PNL și ocupa funcția de secretar de stat s-a spus despre el că este „cel mai bogat om din cabinetul Ponta”, afaceristul din Brașov mărturisește că politica n-a reprezentat pentru el niciodată o modalitate de îmbogățire.

„Faptul că am fost văzut la momentul respectiv ca un afacerist care-și dorea mai mult sau care voia să facă afaceri cu statul...vă spun sincer, n-am avut niciodată un contract cu statul. M-am ferit dintotdeauna, pentru că, într-adevăr, am considerat că pot să fac carieră politică la un nivel foarte înalt și pe termen foarte lung. Am stat, am evaluat și mi-am dat seama că nu vreau să fiu niciodată șantajat. Din păcate, România anilor 2012-2015 a fost mai tulbure. Eu nu cred că există un om de afaceri care să fi realizat ceva și care să nu se fi chinuit. Este o resursă care trebuie, cumva, capacitată și trebuie ascultată, dar politicienii trebuie să rămână politicieni”, a adăugat Valentin Șoneriu.