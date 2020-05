In articol:

ONLINE. Finala Survivor România 2020, LIVE pe WOWbiz.ro! În seara aceasta are loc MAREA FINALĂ Survivor România. Este un moment așteptat de milioane de telespectatori care, timp de 6 luni, au urmărit cu sufletul la gură cea mai dură competiție de supraviețuire difuzată vreodată în România. Kanal D a transformat oameni obișnuiți în vedete și vedete în oameni obișnuiți. Cu toții, eroi, cu toții, sportivi de performanță, gata în orice clipă să își depășească limitele.

ONLINE. Finala Survivor România 2020, LIVE pe WOWbiz.ro! La început au fost 10 Războinici și 10 Faimoși. Se întâmpla acum 6 luni, în Republica Dominicană. Cu toții aveau doar o vagă idee despre ce îi va aștepta în junglă, însă suficient curaj, poate și o doză de inconștiență, ca să își dorească să participe.

ONLINE. Finala Survivor România 2020, LIVE pe WOWbiz.ro! Maraton LIVE, azi, pe pagina de Facebook WOWbiz.ro

WOWbiz.ro va fi LIVE, în această seară, oferindu-vă ocazia să aflați, alături de noi cine va fi SURVIVOR ROMÂNIA 2020, cine va câștiga marele trofeu, atât de râvnit și de muncit.

Vom transmite online emisia KANAL D, chiar în momentul în care Dan Cruceru, prezentatorul emisiunii, va anunța MARELE CAȘTIGĂTOR al competiției Survivor România 2020. Totul va fi LIVE pe WOWbiz.ro.

Surprizele nu se opresc aici

ONLINE. Finala Survivor România 2020, LIVE pe WOWbiz.ro! Surprizele nu se opresc aici, pe parcursul zilei, vom avea numeroase intervenții LIVE din studioul nostru ONLINE, alături de Cornelia Ionescu și de Alex Nedelcu, în cadrul emisiunii "Ștafeta Mixtă", în care vom dezbate ultimele informații legate de Marea Finală Survivor România 2020. Prin urmare, vă așteptăm alături de noi, în această după-amiază, pe pagina de Facebook WOWbiz.ro. Veți trăi alături de noi emoțiile rudelor, dar și ale foștilor concurenți Survivor România 2020.

Citeste si: Finala Survivor România 2020 live streaming. Cum se poate vota favoritul?

Citeste si: CÂȘTIGĂTOR SURVIVOR ROMANIA. Astrologul dă verdictul! Cine este favorizat de astre?

Citeste si: Survivor Romania vot. Cum este desemnat marele Supravietuitor

ONLINE. Finala Survivor România 2020, LIVE pe WOWbiz.ro! Cine va fi câștigătorul Survivor România, cine va ridica mândru marele trofeu al competiției deasupra capului, vom afla împreună, azi, 30 mai, începând cu ora 20.00, la Kanal D. Nu uitați! Momentul desemnării câștigătorului va putea fi urmărit LIVE și pe WOWbiz.ro!

ONLINE. Finala Survivor România 2020, LIVE pe WOWbiz.ro! Ei sunt cei patru finaliști Survivor Romania!

ONLINE. Finala Survivor România 2020, LIVE pe WOWbiz.ro! Competiția Survivor România a ajuns aproape la final. Jocul din ediția din 24 mai a fost unul strâns, iar oboseala și emoțiile și-au spus cuvântul.

Astfel, după ce Elena și Cezar Juratoni au intrat în consiliu, voturile publicului au demonstrat că Elena a fost cea care s-a calificat în cursa spre marea finală.

"În primul rând, eu vreau să vă mulțumesc vouă pentru această ocazie. Eu am zis, la mine e totul sau nimic. (...). Viața e o luptă și la fel ca și în Survivor, așa e și afară. Poți să dai și de oameni buni și de oameni răi. Tu trebuie să îți păstrezi calea, să fii drept și așa o să ajungi acolo unde îți dorești tu, doar prin muncă și prin devotament și niciodată nu o să faci ceva extraordinar fără sacrificiu.", a spus Cezar, ultimul concurent eliminat din competiție.

ONLINE. Finala Survivor România 2020, LIVE pe WOWbiz.ro! Lola, Iancu, Elena și Emanuel, în bătălia finală

ONLINE. Finala Survivor România 2020, LIVE pe WOWbiz.ro! Astfel, Lola, Iancu, Elena și Emanuel au intrat în cursa pentru titlul de "Survivor România" și pentru marele premiu. Sâmbătă, 30 mai, votul publicului va fi unul decisiv. Doar cei de acasă vor hotărî cine va fi Survivor România 2020.

ONLINE. Finala Survivor România 2020, LIVE pe WOWbiz.ro! Nu ratați MAREA FINALĂ Survivor România azi, 30 mai, la Kanal D, începând cu ora 20.00.

ONLINE. Finala Survivor România, LIVE pe WOWbiz.ro! Cine este Dan Cruceru, prezentatorul emisiunii

Dan Cruceru este prezentatorul emisiunii Survivor România de la Kanal D. Cruceru s-a născut pe 12 iunie 1981 la Focșani. Prezentatorul Survivor a făcut Liceul Militar din Breaza, este absolvent al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității București, a făcut master de Management si Resurse Umane la SNSPA și are experiență vastă în televiziune. A fost jurnalist politic, a prezentat știri și emisiuni mondene, iar în urmă cu câțiva ani a devenit blogger. Dan Cruceru este cunoscut ca Taticool, având un blog de parenting de mare succes.

Simpaticul prezentator de la Survivor este căsătorit cu Cristina Pocora, cu care are și doi copii: o fetiță și un băiețel. Dan Cruceru a cunoscut-o pe soția lui, Cristina, pe vremea când lucra ca reporter iar domeniul lui de activitate era politica.

"Eram jurnalist in zona politicului si ne intersectam ocazional. In vara lui 2007, intr-o deplasare mai relaxata la mare, am reusit sa stam mai mult de vorba si sa ne dam seama ca ne completam. De abia prin toamna, insa, am reusit sa pun la punct un plan de a o convinge sa accepte o invitatie din partea mea la o cafea. A acceptat si, de atunci, n-a mai scapat de mine. Numai 38ca acum facem cu schimbul in privinta invitatiei la cafea", declara Dan Cruceru (38 de ani) într-un interviu pentru ziare.com. Nunta au făcut-o în 2009, în Spania, la Sevilla.

Citeste si: Câștigătorul "Survivor România" va fi desemnat în direct! Urmărește marea finală "Survivor România", ASTAZI, de la ora 20:00, pe Kanal D

Citeste si: Finala Survivor 2020. Câştigătorul, votat de români pe 30 mai 2020!

Citeste si: Ghiță de la Survivor s-a dat de gol! Prietenia cu Elena a fost ”strategie”

Soția lui Dan Cruceru a fost deputat în Parlamentul României în legislaturile 2008-2012 și 2012-2016, potrivit wikipedia.

Dan Cruceru și soția lui, Cristina, au doi copii. Sophia Maria are 8 ani, iar frățiorul ei a venit pe lume în decembrie 2018.