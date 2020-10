Așa că, după ce au stabilit detaliile colaborării, Yani și Otilia au intrat în studioul de înregistrări și, apoi, au făcut un videoclip de poveste pentru piesa lor.

”Eu sunt pasionat de muzică încă de acum câțiva ani. Acum mai bine de un an am fost prima oară într-un studio de înregistrări și mi s-a părut că nu prea am voce. Atunci am decis să iau lecții de canto, am mers timp de un an la canto, iar acum lucrurile sunt mult, mult, îmbunătățite. Iar despre colaborarea cu Otilia pot spune un singur lucru: una fantastică. Adică, mie, oricum îmi plăcea de ea de când am văzut-o la televizor pe Otilia. Am vorbit cu Cristian Geamăn și el ne-a făcut legătura. Avem o colaborare profesională foarte bună, ne-am înțeles foarte bine, mai ales că ne completăm, simt eu, în muzică. Și fizic, că ea este blondă, eu brunet...”, ne-a spus, în exclusivitate, Yani Zaharia.

Yani Zaharia si Otilia au filmat clipul

Mai mult decât atât, chiar dacă pentru el, piesa lansat cu Otilia este debutul în muzică, prioritatea va rămâne kempo. ”Eu sunt crescut în spiritul kempo, al artelor marțiale, kempo simt că este viitorul meu. Dar pasiunea mea, ca hobby, este muzica și nu mă voi opri la piesa asta. La o adică, de ce nu, poate peste ani voi intra în ring chiar pe muzica mea. Pe piesa asta sigur nu se va întâmpla, este o piesă latino, de dragoste, dar care mie mi-a plăcut foarte mult”, ne-a mai spus Yani Zaharia.

"M-am bucurat să colaborez cu Yani la primul său videoclip muzical. Nu îl cunoșteam, auzisem doar de fratele lui, Yamato, de când a fost la Exatlon Romania”, a dezvăluit și Otilia.

Yani Zaharia si Otilia au filmat impreuna

Otilia de la "Bravo, ai stil! All Stars" cântă la pian, Yani Zaharia are centura neagră la kempo

Otilia a absolvit liceul de muzică “George Enescu”, specializarea pian-canto . “Muzica, pianul au fost pasiunile mele de când eram mică. De la 5 ani cânt la pian, iar din clasa a noua am început să iau lecții de canto. Sunt pasiunile mele cele mai mari”, spunea Otilia de la ”Bravo, ai Stil” într-un interviu. La polul opus, dacă Otilia este sensibilă și o fire artistică, Yani Zaharia este un luptător de kempo de luat în seamă, el reușind, la 18 ani, să ajungă la gradul de centură neagră.